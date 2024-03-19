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Наступні кроки Путіна після перемоги на виборах та мобілізація у РФ — ефір Новини.LIVE

Наступні кроки Путіна після перемоги на виборах та мобілізація у РФ — ефір Новини.LIVE

19 березня 2024 р. 21:55

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21:55 Наступні кроки Путіна після перемоги на виборах та мобілізація у РФ — ефір Новини.LIVE

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21:06 Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:38 Військовий розповів, яка різниця в забезпеченні снарядами в України та Росії

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19:07 Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

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19:03 Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

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18:05Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:03Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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21:55 Наступні кроки Путіна після перемоги на виборах та мобілізація у РФ — ефір Новини.LIVE

Text

21:50 Військовий аналітик пояснив, чи можливий великий марш російських добровольців на Москву

Text

21:06 Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:38 Військовий розповів, яка різниця в забезпеченні снарядами в України та Росії

Text

19:13 Який привід шукає Китай, аби не брати участь у Саміті миру — відповідь нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:07 Нардеп розповів, чи візьмуть участь українців в Олімпіаді-2024, якщо туди допустять росіян

Text

19:03 Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Новий план Путіна, роль Китаю і Франції та F-16 для ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

18:03 Діджеї та дизайнери — кияни відповіли, кого потрібно бронювати від мобілізації

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15:04 Військовий пояснив, чому ЗСУ цікавить більше закон про мобілізацію, а не нова зброя

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Президент Росії Володимир Путін використає заявлену рекордну явку виборців і підтримку своєї кандидатури, аби створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Також в Росії очікується посилення мобілізації до лав окупаційної армії.

Про це і не тільки поговорять о 22.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став американо-російський історик, доктор історичних наук Юрій Фельштинський. Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять:

  • фейкові вибори в Росії;
  • навіщо Путіну легітимізація;
  • чи буде тотальна мобілізація у РФ;
  • наскільки світ близький до ядерної війни та багато іншого.

Раніше в Міноборони України заявили, що Путін після перемоги на виборах планує посилити мобілізацію в країні. З цієї причини українській армії необхідно створити резерви.

Також ми писали, що РФ продовжує війну на виснаження проти України, а втрат особового складу для нього недостатньо, аби змінити курс. Аналітик назвав один фактор, який може змінити цю проблему.

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21:53 Екскомандир Азову Жорін назвав найбільшу проблему, з якою зіштовхуються на фронті

21:47 Укргідрометцентр назвав регіони, куди завтра принесе погода крижані дощі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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