Наступні кроки Путіна після перемоги на виборах та мобілізація у РФ — ефір Новини.LIVE

Президент Росії Володимир Путін використає заявлену рекордну явку виборців і підтримку своєї кандидатури, аби створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Також в Росії очікується посилення мобілізації до лав окупаційної армії.

Про це і не тільки поговорять о 22.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став американо-російський історик, доктор історичних наук Юрій Фельштинський. Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять:

фейкові вибори в Росії;

навіщо Путіну легітимізація;

чи буде тотальна мобілізація у РФ;

наскільки світ близький до ядерної війни та багато іншого.

Раніше в Міноборони України заявили, що Путін після перемоги на виборах планує посилити мобілізацію в країні. З цієї причини українській армії необхідно створити резерви.

Також ми писали, що РФ продовжує війну на виснаження проти України, а втрат особового складу для нього недостатньо, аби змінити курс. Аналітик назвав один фактор, який може змінити цю проблему.