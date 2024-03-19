Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

Президент России Владимир Путин использует заявленную рекордную явку избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных условий для затяжной войны в Украине. Также в России ожидается усиление мобилизации в ряды оккупационной армии.
Об этом и не только поговорят в 22:00 в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE стал американо-российский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят:
- фейковые выборы в России;
- зачем Путину легитимизация;
- будет ли тотальная мобилизация в РФ;
- насколько мир близок к ядерной войне и многое другое.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что Путин после победы на выборах намерен усилить мобилизацию в стране. По этой причине украинская армия должна создать резервы.
Также мы писали, что РФ продолжает войну на истощение против Украины, а потерь личного состава для него недостаточно для изменения курса. Аналитик назвал один фактор, который может изменить эту проблему.