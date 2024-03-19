Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

Президент России Владимир Путин использует заявленную рекордную явку избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных условий для затяжной войны в Украине. Также в России ожидается усиление мобилизации в ряды оккупационной армии.

Об этом и не только поговорят в 22:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал американо-российский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят:

фейковые выборы в России;

зачем Путину легитимизация;

будет ли тотальная мобилизация в РФ;

насколько мир близок к ядерной войне и многое другое.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Путин после победы на выборах намерен усилить мобилизацию в стране. По этой причине украинская армия должна создать резервы.

Также мы писали, что РФ продолжает войну на истощение против Украины, а потерь личного состава для него недостаточно для изменения курса. Аналитик назвал один фактор, который может изменить эту проблему.