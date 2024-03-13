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Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

13 березня 2024 р. 22:48

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19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

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Удари України по стратегічний інфраструктурі Російської Федерації мають ефект, але мислення росіянина не змінять. Окрім того, рейд російських добровольців на теctujриторію держави-агресора не змінить ситуацію на полі бою.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат Віталій Безгін.

Удари по території РФ не вплинуть на росіян

Спецоперація російських добровольців на території РФ відволікає увагу Кремля від України, але глобально на ситуацію в Росії не впливає.

"Можливо, це може стати поштовхом для національних еліт, але не регіональних. Думаю, що це дуже поодинокі випадки", — зазначив нардеп.

Безгін також пояснив, чому Путін не захищає південні області Росії.

"Росгвардія звикла захищатися проти мітингарів із кульками і табличками "Навальний". Коли двоє "ОМОНівців" біжать, а 30 людей розбігаються. А коли вони зустрічають реальний бойовий спротив — вони тікають", — вважає Безгін.

Раніше ми повідомляли, що у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих. 

Також ми писали про те, що в російському Брянську розпочалися антитерористичні заходи. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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