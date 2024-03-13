Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Удари України по стратегічний інфраструктурі Російської Федерації мають ефект, але мислення росіянина не змінять. Окрім того, рейд російських добровольців на теctujриторію держави-агресора не змінить ситуацію на полі бою.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат Віталій Безгін.

Удари по території РФ не вплинуть на росіян

Спецоперація російських добровольців на території РФ відволікає увагу Кремля від України, але глобально на ситуацію в Росії не впливає.

"Можливо, це може стати поштовхом для національних еліт, але не регіональних. Думаю, що це дуже поодинокі випадки", — зазначив нардеп.

Безгін також пояснив, чому Путін не захищає південні області Росії.

"Росгвардія звикла захищатися проти мітингарів із кульками і табличками "Навальний". Коли двоє "ОМОНівців" біжать, а 30 людей розбігаються. А коли вони зустрічають реальний бойовий спротив — вони тікають", — вважає Безгін.

Раніше ми повідомляли, що у російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ. Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад та вибиті вікна, без постраждалих.

Також ми писали про те, що в російському Брянську розпочалися антитерористичні заходи. Тим часом мешканці міста в соціальних мережах розповідають про великі затори на кількох центральних вулицях.