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Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

13 марта 2024 г. 22:48

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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Удары Украины по стратегической инфраструктуре Российской Федерации оказывают эффект, но мышление россиянина не изменят. Кроме того, рейд российских добровольцев на теctujриторию государства-агрессора не изменит ситуацию на поле боя.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал народный депутат Виталий Безгин.

Удары по территории РФ не повлияют на россиян

Спецоперация российских добровольцев на территории РФ отвлекает Кремля от Украины, но глобально на ситуацию в России не влияет.

"Возможно, это может стать толчком для национальных элит, но не региональных. Думаю, что это очень редкие случаи", — отметил нардеп.

Безгон также объяснил, почему Путин не защищает южные области России.

"Росгвардия привыкла защищаться против митингующих с шариками и табличками "Навальный". Когда двое "ОМОНовцев" бегут, а 30 человек разбегаются. А когда они встречают реальное боевое сопротивление — они убегают", — считает Безгин.

Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.

Также мы писали о том, что в российском Брянске начались антитеррористические меры. Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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