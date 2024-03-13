Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Удары Украины по стратегической инфраструктуре Российской Федерации оказывают эффект, но мышление россиянина не изменят. Кроме того, рейд российских добровольцев на теctujриторию государства-агрессора не изменит ситуацию на поле боя.
Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал народный депутат Виталий Безгин.
Удары по территории РФ не повлияют на россиян
Спецоперация российских добровольцев на территории РФ отвлекает Кремля от Украины, но глобально на ситуацию в России не влияет.
"Возможно, это может стать толчком для национальных элит, но не региональных. Думаю, что это очень редкие случаи", — отметил нардеп.
Безгон также объяснил, почему Путин не защищает южные области России.
"Росгвардия привыкла защищаться против митингующих с шариками и табличками "Навальный". Когда двое "ОМОНовцев" бегут, а 30 человек разбегаются. А когда они встречают реальное боевое сопротивление — они убегают", — считает Безгин.
Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде дрон атаковал здание ФСБ. В результате взрыва был поврежден фасад и выбиты окна, без пострадавших.
Также мы писали о том, что в российском Брянске начались антитеррористические меры. Между тем, жители города в социальных сетях рассказывают о больших пробках на нескольких центральных улицах.