На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

На Куп'янському напрямку російські окупанти дещо знизили наступальні дії останніми днями. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що противник виснажився і очікує на резерви на цій ділянці фронту.

Про це розповів командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов в ефірі телеканалу Київ24.

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Буває, що вони як оскаженілі наступають, буває, що вони беруть перерву пару днів, щоб накопичити сили й знову починають наступати. Зараз фіксуємо зменшення, але поки не зрозуміло чи це перерва, чи надовго", — сказав Краснов, говорячи про загальну ситуацію на Куп'янському напрямку.

Він додав, що поки невідомо, наскільки затягнеться так звана перерва. Однак, стверджує, що причина завжди одна — ворог виснажується і очікує на резерви.

"Причина завжди одна — вони повністю виснажуються, у них не залишається особового складу, вони чекають поки підтягнуть нові підрозділи, щоб продовжити наступ", — сказав Краснов.

Нагадаємо, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

Водночас, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.