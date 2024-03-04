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На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

04 березня 2024 р. 14:05

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Text

08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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На Куп'янському напрямку російські окупанти дещо знизили наступальні дії останніми днями. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що противник виснажився і очікує на резерви на цій ділянці фронту. 

Про це розповів командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов в ефірі телеканалу Київ24. 

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Буває, що вони як оскаженілі наступають, буває, що вони беруть перерву пару днів, щоб накопичити сили й знову починають наступати. Зараз фіксуємо зменшення, але поки не зрозуміло чи це перерва, чи надовго", — сказав Краснов, говорячи про загальну ситуацію на Куп'янському напрямку. 

Він додав, що поки невідомо, наскільки затягнеться так звана перерва. Однак, стверджує, що причина завжди одна — ворог виснажується і очікує на резерви. 

"Причина завжди одна — вони повністю виснажуються, у них не залишається особового складу, вони чекають поки підтягнуть нові підрозділи, щоб продовжити наступ", — сказав Краснов. 

Нагадаємо, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

Водночас, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.

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14:03 Народний синоптик Наталія Діденко назвала області, які завтра ненадовго відвідає тепло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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