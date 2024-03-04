На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

На Купянском направлении российские оккупанты несколько снизили наступательные действия в последние дни. Это, вероятно, связано с тем, что противник истощился и ожидает резервов на этом участке фронта.

Об этом рассказал командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на Купянском направлении

"Бывает, что они как взбешенные наступают, бывает, что они берут перерыв пару дней, чтобы накопить силы и снова начинают наступать. Сейчас фиксируем уменьшение, но пока не понятно это перерыв, или надолго", — сказал Краснов, говоря об общей ситуации на Купянском направлении.

Он добавил, что пока неизвестно, насколько затянется так называемый перерыв. Однако, утверждает, что причина всегда одна — враг истощается и ожидает резервов.

"Причина всегда одна —ьони полностью истощаются, у них не остается личного состава, они ждут пока подтянут новые подразделения, чтобы продолжить наступление", — сказал Краснов.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

В то же время, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.