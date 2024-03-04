Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину arrow
На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

4 марта 2024 г. 14:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

На Купянском направлении российские оккупанты несколько снизили наступательные действия в последние дни. Это, вероятно, связано с тем, что противник истощился и ожидает резервов на этом участке фронта.

Об этом рассказал командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на Купянском направлении

"Бывает, что они как взбешенные наступают, бывает, что они берут перерыв пару дней, чтобы накопить силы и снова начинают наступать. Сейчас фиксируем уменьшение, но пока не понятно это перерыв, или надолго", — сказал Краснов, говоря об общей ситуации на Купянском направлении.

Он добавил, что пока неизвестно, насколько затянется так называемый перерыв. Однако, утверждает, что причина всегда одна — враг истощается и ожидает резервов.

"Причина всегда одна —ьони полностью истощаются, у них не остается личного состава, они ждут пока подтянут новые подразделения, чтобы продолжить наступление", — сказал Краснов.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

В то же время, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:36 Транзит российского газа — Шмыгаль сделал неожиданное заявление

14:23 Украинцы резко сократили покупку валюты в банках — что известно

14:15 Двое детей погибли в больницах в Одесской области — прокуратура начала расследование

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

14:03 Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, которые завтра ненадолго посетит тепло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:56 Тухель будет тренировать Манчестер Юнайтед после Баварии

13:45 В Одессе отменили тендер на закупку дронов для ВСУ

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

13:33 Финансовая помощь в 10,8 тыс. гривен — кто и как может получить

13:28 С потолка течет вода — в Киеве подтопило еще одну станцию метро

14:36 Транзит российского газа — Шмыгаль сделал неожиданное заявление

14:23 Украинцы резко сократили покупку валюты в банках — что известно

14:15 Двое детей погибли в больницах в Одесской области — прокуратура начала расследование

14:03 Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, которые завтра ненадолго посетит тепло

13:56 Тухель будет тренировать Манчестер Юнайтед после Баварии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 В Одессе отменили тендер на закупку дронов для ВСУ

13:33 Финансовая помощь в 10,8 тыс. гривен — кто и как может получить

13:28 С потолка течет вода — в Киеве подтопило еще одну станцию метро

13:26 Сокращение срока мобилизованным заключенным после службы — что говорят в Минюсте

13:25 Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

29 февраля 2024
Эксклюзив

19:55 Рассыпание зерна в Польше и провокации со стороны России — разговор с экономистом

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
Text

18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы