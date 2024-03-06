Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо arrow
Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

06 березня 2024 р. 13:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Третя окрема штурмова бригада формується, зокрема, завдяки рекрутингу. Однак, тієї кількості добровольців наразі недостатньо, щоб повністю комплектувати армію.

Про це сказав пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі Ранок.LIVE.

Чого очікують військові від законопроєкту про мобілізацію

"Ми як бригада будуємося на рекрутингу. Але я адекватно розумію, що країна не може комплектуватися суто на добровольцях на другий рік війни", — сказав Бородін, коментуючи ефективність рекрутингу. 

Він додав, до рекрутингових агенцій приходять переважно молоді хлопці у віці в середньому 24 роки. Однак, переконаний, що якщо примусово призивати таких чоловіків, це в майбутньому матиме негативні наслідки.

"У нас переважно лише молоді хлопці віком від 24 років. З одного боку, це дуже добре, що хочуть знизити призовний вік, а з іншого — це матиме й негативні наслідки", — сказав Бородін. 

Пресофіцер 3 ОШБР наголосив, що у зв'язку з цією ситуацією військові зараз сподіваються на "мобілізаційний" законопроєкт, який дозволить провести ротацію. 

"По-перше, важлива ротація, бо вже були ситуації, коли не вистачало людей на фронті. По-друге, ми все ж таки привертаємо увагу суспільства до того, що потрібно вступати до лав ЗСУ", — сказав Бородін. 

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. 

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

14:17 Тимошенко може придбати Динамо, — Гончаренко

14:15 Макарони, солодощі та амфетамін — одеситку судитимуть за наркозлочини

14:14 Витрати українців — НБУ назвав середній чек за картками

14:03 У Третій штурмовій бригаді показали майстерні кадри знищення росіян біля Авдіївки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета

13:55 Челсі декілька років не зможе грати на Стемфорд Брідж

13:54 Нардепи прийшли на засідання Ради, яке напередодні скасували

13:41 Спецпризначенці ГУР воюють в Судані проти найманців ПВК "Вагнер", — The Wall Street Journal

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

14:17 Тимошенко може придбати Динамо, — Гончаренко

14:15 Макарони, солодощі та амфетамін — одеситку судитимуть за наркозлочини

14:14 Витрати українців — НБУ назвав середній чек за картками

14:03 У Третій штурмовій бригаді показали майстерні кадри знищення росіян біля Авдіївки

13:55 Американська авіація помічена біля кордонів Одещини — яка мета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Челсі декілька років не зможе грати на Стемфорд Брідж

13:54 Нардепи прийшли на засідання Ради, яке напередодні скасували

13:41 Спецпризначенці ГУР воюють в Судані проти найманців ПВК "Вагнер", — The Wall Street Journal

13:33 Оформляла фейкову інвалідність — у Харкові викрили посадовицю лікарні

13:30 ЄК оновить правила перетину кордону з Україною для перевізників — що зміниться

06:40 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

06:17 Чим нам допоміг польський трактор з Путіним? 10 аргументів про справжні загрози для України

5 березня 2024

17:18 "Сергей Котов" — як ГУР знищили найновіший російський корабель

15:15 Одесити попрощалися з родиною Кравець, яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed

06:40 Ціни на металобрухт у березні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Ексклюзив

06:01 Росія не змогла зламати Азов, — інтервʼю Юлії Федосюк

4 березня 2024

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Ексклюзив

06:02 Битва за виплати — чому військові вимушені виборювати обіцяне в судах

3 березня 2024

06:02 Ціни на продукти у березні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

2 березня 2024

08:07 Найочікуваніші комп'ютерні ігри березня — скільки вони коштують та коли вийдуть

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE