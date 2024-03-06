Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Третя окрема штурмова бригада формується, зокрема, завдяки рекрутингу. Однак, тієї кількості добровольців наразі недостатньо, щоб повністю комплектувати армію.

Про це сказав пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі Ранок.LIVE.

Чого очікують військові від законопроєкту про мобілізацію

"Ми як бригада будуємося на рекрутингу. Але я адекватно розумію, що країна не може комплектуватися суто на добровольцях на другий рік війни", — сказав Бородін, коментуючи ефективність рекрутингу.

Він додав, до рекрутингових агенцій приходять переважно молоді хлопці у віці в середньому 24 роки. Однак, переконаний, що якщо примусово призивати таких чоловіків, це в майбутньому матиме негативні наслідки.

"У нас переважно лише молоді хлопці віком від 24 років. З одного боку, це дуже добре, що хочуть знизити призовний вік, а з іншого — це матиме й негативні наслідки", — сказав Бородін.

Пресофіцер 3 ОШБР наголосив, що у зв'язку з цією ситуацією військові зараз сподіваються на "мобілізаційний" законопроєкт, який дозволить провести ротацію.

"По-перше, важлива ротація, бо вже були ситуації, коли не вистачало людей на фронті. По-друге, ми все ж таки привертаємо увагу суспільства до того, що потрібно вступати до лав ЗСУ", — сказав Бородін.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.