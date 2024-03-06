Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

Третья отдельная штурмовая бригада формируется, в частности, благодаря рекрутингу. Однако того количества добровольцев пока недостаточно, чтобы полностью комплектовать армию.

Об этом сказал пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире Ранок.LIVE.

Чего ждут военные от законопроекта о мобилизации

"Мы как бригада строимся на рекрутинге. Но я адекватно понимаю, что страна не может комплектоваться чисто на добровольцах на второй год войны", — сказал Бородин, комментируя эффективность рекрутинга.

Он добавил, в рекрутинговые агентства приходят преимущественно молодые ребята в возрасте в среднем 24 года. Однако убежден, что если принудительно призывать таких мужчин, это в будущем будет иметь негативные последствия.

"У нас преимущественно только молодые ребята в возрасте от 24 лет. С одной стороны, это очень хорошо, что хотят снизить призывной возраст, а с другой — это будет иметь и негативные последствия", — сказал Бородин.

Пресофицер 3 ОШБР подчеркнул, что в связи с этой ситуацией военные сейчас надеются на "мобилизационный" законопроект, который позволит провести ротацию.

"Во-первых, важна ротация, потому что уже были ситуации, когда не хватало людей на фронте. Во-вторых, мы все же привлекаем внимание общества к тому, что нужно вступать в ряды ВСУ", — сказал Бородин.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты не пришли к согласию относительно законопроекта о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.