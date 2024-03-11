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Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

11 березня 2024 р. 18:14

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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В Україні активно триває обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Водночас командир підрозділу БпЛА Збройних сил України Ігор Луценко вважає, що в ЗСУ є інші проблеми, якими потрібно займатися за межами мобілізації.

Про це військовий заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

За словами Луценка, в армії окрім мобілізації існують безліч інших проблем, якими необхідно також займатися. 

Він розповів, що сформувалася черга з бійців, які бажають потрапити до нього в підрозділ, однак наразі реалізувати переведення майже неможливо.

"У нас відсутні відповідні механізми. Треба по пів року чекати, поки людину переведуть. Це питання до законодавців. Чому я маю зараз страждати через те, що вони не можуть владнати ситуацію", — пояснив військовий.

На думку захисника, також варто надати можливість воювати чоловікам віком більш як 60 років, які мають гарне фізичне здоров'я.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

Також нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, за словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених вже наступного тижня можуть внести до Верховної Ради. 

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18:10 Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Одесі отримають житло від забудовника

18:02 Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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