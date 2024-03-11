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Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

11 марта 2024 г. 18:14

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

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15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

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12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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В Украине активно продолжается обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. В то же время командир подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины Игорь Луценко считает, что у ВСУ есть другие проблемы, которыми нужно заниматься за пределами мобилизации.

Об этом военный заявил в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о мобилизации

По словам Луценко, в армии, кроме мобилизации, существует множество других проблем, которыми необходимо также заниматься.

Он рассказал, что сформировалась очередь из бойцов, желающих попасть к нему в подразделение, однако реализовать перевод почти невозможно.

"У нас отсутствуют соответствующие механизмы. Надо по полгода ждать, пока человека переведут. Это вопрос к законодателям. Почему я должен сейчас страдать из-за того, что они не могут уладить ситуацию", — объяснил военный.

По мнению защитника, также стоит предоставить возможность воевать мужчинам старше 60 лет, имеющим хорошее физическое здоровье.

Напомним, Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Также нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных уже на следующей неделе могут быть внесены в Верховную Раду.

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18:02 Минюст предлагает конфисковать имущество производителя российских вертолетов и ракет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

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