Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

В Украине активно продолжается обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. В то же время командир подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины Игорь Луценко считает, что у ВСУ есть другие проблемы, которыми нужно заниматься за пределами мобилизации.

Об этом военный заявил в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о мобилизации

По словам Луценко, в армии, кроме мобилизации, существует множество других проблем, которыми необходимо также заниматься.

Он рассказал, что сформировалась очередь из бойцов, желающих попасть к нему в подразделение, однако реализовать перевод почти невозможно.

"У нас отсутствуют соответствующие механизмы. Надо по полгода ждать, пока человека переведут. Это вопрос к законодателям. Почему я должен сейчас страдать из-за того, что они не могут уладить ситуацию", — объяснил военный.

По мнению защитника, также стоит предоставить возможность воевать мужчинам старше 60 лет, имеющим хорошее физическое здоровье.

Напомним, Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Также нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных уже на следующей неделе могут быть внесены в Верховную Раду.