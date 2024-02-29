Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Днями у рамках форуму "Україна. Рік 2024" Володимир Зеленський заявив, що у 2023-му Кремль знав про плани контрнаступу Збройних сил України ще до того, як він розпочався.

Хто "злив" плани Сил оборони Росії та чи може у Генштабі бути ворожа агентура — ці та інші теми обговорює генерал-майор запасу Служби безпеки Віктор Ягун разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Як Росія дізналася про плани контрнаступу ЗСУ

В ефірі порушують такі теми:

Дії російських ДРГ на території України.

Хто стоїть за знищенням літака "Мрія"?

"Майдан-3": для чого Росії інформаційна спецоперація й чим вона закінчиться?

Від кого Кремль дізнався про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му?

Нагадаємо, британський адмірал Тоні Радакін повідомив, що бійці ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ до кінця літа 2024 року. Він також не виключає, що контрнаступ не розпочнеться до 2025 року.

Раніше військовий Микола Мельник в ефірі Новини.LIVE назвав причини, через які у 2023 році контрнаступ не вдався.