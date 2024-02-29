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Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

29 февраля 2024 г. 19:00

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19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

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17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

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19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Text

15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Text

14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

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На днях в рамках форума "Украина. Год 2024" Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году Кремль знал о планах контрнаступления Вооруженных Сил Украины еще до того, как он начался.

Кто "слил" планы Сил обороны России и может ли в Генштабе быть враждебная агентура — эти и другие темы обсуждает генерал-майор запаса Службы безопасности Виктор Ягун вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Как Россия узнала о планах контрнаступления ВСУ

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Действия российских ВРГ на территории Украины.
  • Кто стоит за уничтожением самолета "Мрія"?
  • "Майдан-3": зачем России информационная спецоперация и чем она закончится?
  • От кого Кремль узнал о планах контрнаступления ВСУ в 2023 году?

Напомним, британский адмирал Тони Радакин сообщил, что бойцы ВСУ смогут начать новое контрнаступление до конца лета 2024 года. Он также не исключает, что контрнаступление не начнется до 2025 года.

Ранее военный Николай Мельник в эфире Новини.LIVE назвал причины, по которым в 2023 году контрнаступление не удалось.

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18:35 Финское правительство поддержало идею направить в Украину доходы от замороженных активов РФ

18:34 Туск заявил, что Польша может ввести эмбарго на агропродукцию из России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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