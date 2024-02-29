Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

На днях в рамках форума "Украина. Год 2024" Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году Кремль знал о планах контрнаступления Вооруженных Сил Украины еще до того, как он начался.

Кто "слил" планы Сил обороны России и может ли в Генштабе быть враждебная агентура — эти и другие темы обсуждает генерал-майор запаса Службы безопасности Виктор Ягун вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Как Россия узнала о планах контрнаступления ВСУ

В эфире поднимаются следующие темы:

Действия российских ВРГ на территории Украины.

Кто стоит за уничтожением самолета "Мрія"?

"Майдан-3": зачем России информационная спецоперация и чем она закончится?

От кого Кремль узнал о планах контрнаступления ВСУ в 2023 году?

Напомним, британский адмирал Тони Радакин сообщил, что бойцы ВСУ смогут начать новое контрнаступление до конца лета 2024 года. Он также не исключает, что контрнаступление не начнется до 2025 года.

Ранее военный Николай Мельник в эфире Новини.LIVE назвал причины, по которым в 2023 году контрнаступление не удалось.