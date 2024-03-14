Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону arrow
Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

14 березня 2024 р. 09:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

Text

20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

Text

20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала спробу російських окупантів дістатися правого берега Херсону. За її словами, загарбникам потрібна була квазіперемога перед виборами.

Про це Наталія Гуменюк сказала в ефірі Новини.LIVE.

Спроба росіян дістатися правого берега Херсону

Гуменюк розповіла, що український артилерійський вогонь зупинив ворожого човна і "відполовинив" особовий склад. 

"Не кожен птах долітає до середини Дніпра, особливо не з тим прапором", — додала речниця Оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що наразі російські окупанти не підсилюють свої резерви з тилу. Річ у тім, що близько 100 тисяч осіб проходять військову підготовку, яких після так званих виборів почнуть перекидати на поле бою. 

Також розпочалася 750 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:32 Соцвиплата до 380 тис. грн — яку допомогу можуть збільшити удесятеро

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

09:16 Рейди РДК в Росії — як спецоперація вплинула на плани Кремля перед виборами

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

09:10 Долар знову зріс до історичного максимуму — який зараз курс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:57 Окупанти не посилюють резерви на фронті — у чому причина

08:57 У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про обстріл

08:51 Атаки на російські НПЗ викликали зростання цін на нафту

08:37 ПриватБанк блокує картки клієнтів після погашення боргу — що треба знати

08:37 Атаки на нафтопереробні заводи РФ — скільки потужностей втратив ворог

09:32 Соцвиплата до 380 тис. грн — яку допомогу можуть збільшити удесятеро

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

09:16 Рейди РДК в Росії — як спецоперація вплинула на плани Кремля перед виборами

09:10 Долар знову зріс до історичного максимуму — який зараз курс

08:57 Окупанти не посилюють резерви на фронті — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:57 У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про обстріл

08:51 Атаки на російські НПЗ викликали зростання цін на нафту

08:37 ПриватБанк блокує картки клієнтів після погашення боргу — що треба знати

08:37 Атаки на нафтопереробні заводи РФ — скільки потужностей втратив ворог

08:36 Повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ексклюзив

07:40 Система "Оберіг" — що це таке і чи можна її уникнути

13 березня 2024
Новина з відео

21:01 Бійці третьої штурмової про вихід з Авдіївки, гроші та перемовини з РФ — ексклюзивні заяви

Ексклюзив

18:29 Розпочати ліквідацію — Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу

Ексклюзив

17:45 Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити вдесятеро — подробиці

11:37 Війна в Росії — що означає наступ антипутінських добровольців на Тьоткино

07:40 Одесити про премії та надбавки чиновників у період війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг латуні у березні

12 березня 2024
Ексклюзив

13:59 У Росії почалася спеціальна визвольна операція, — доброволець

07:30 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг алюмінію у регіонах України

11 березня 2024

17:00 Масниця-2024 — чи відзначають свято одесити

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

Text

20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE