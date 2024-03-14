Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала спробу російських окупантів дістатися правого берега Херсону. За її словами, загарбникам потрібна була квазіперемога перед виборами.

Про це Наталія Гуменюк сказала в ефірі Новини.LIVE.

Спроба росіян дістатися правого берега Херсону

Гуменюк розповіла, що український артилерійський вогонь зупинив ворожого човна і "відполовинив" особовий склад.

"Не кожен птах долітає до середини Дніпра, особливо не з тим прапором", — додала речниця Оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що наразі російські окупанти не підсилюють свої резерви з тилу. Річ у тім, що близько 100 тисяч осіб проходять військову підготовку, яких після так званих виборів почнуть перекидати на поле бою.

Також розпочалася 750 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.