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Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

14 марта 2024 г. 9:13

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23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

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Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала попытку российских оккупантов добраться до правого берега Херсона. По ее словам, захватчикам потребовалась квазипобеда перед выборами.

Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире Новини.LIVE.

Попытка россиян добраться до правого берега Херсона

Гуменюк рассказала, что украинский артиллерийский огонь остановил вражескую лодку и "отполовинил" личный состав.

"Не каждая птица долетает до середины Днепра, особенно не с тем флагом", — добавила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что в настоящее время российские оккупанты не усиливают свои резервы с тыла. Дело в том, что около 100 тысяч человек проходят военную подготовку, которую после так называемых выборов начнут перебрасывать на поле боя.

Также начались 750 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ уничтожают врага и его военную технику.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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