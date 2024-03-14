Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала попытку российских оккупантов добраться до правого берега Херсона. По ее словам, захватчикам потребовалась квазипобеда перед выборами.

Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире Новини.LIVE.

Попытка россиян добраться до правого берега Херсона

Гуменюк рассказала, что украинский артиллерийский огонь остановил вражескую лодку и "отполовинил" личный состав.

"Не каждая птица долетает до середины Днепра, особенно не с тем флагом", — добавила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что в настоящее время российские оккупанты не усиливают свои резервы с тыла. Дело в том, что около 100 тысяч человек проходят военную подготовку, которую после так называемых выборов начнут перебрасывать на поле боя.

Также начались 750 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ уничтожают врага и его военную технику.