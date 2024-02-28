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Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024 р. 08:03

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Text

20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

Text

18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

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Попередження від Служби безпеки про шахраїв, які наживаються на родичах військовополонених та спроби росіян створити "Майдан-3" в Україні. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

Про що говоритимуть експерти

Служба безпеки України застерігає українців, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. В Україні є шахрайські схеми, які виманюють гроші, або ж передають ворогу цю інформацію.

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники готують операцію "Майдан-3", щоб поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні, але ця операція провалиться. 

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад,
  • Петро Олещук — політолог,
  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,
  • Сергій Євтушок — народний депутат України,  Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики,
  • Ярослава Кашка "Бджілка"  — начальник групи комплектування 12-ї бригади "Азов".

Нагадаємо, у розвідці попередили українців про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейки про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.

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08:28 У театрі ДРАМіКОМ готують прем'єру вистави Мадам Рубінштейн

08:15 Понад 100 бойових зіткнень за добу — Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті

08:14 Литва реабілітує постраждалих від війни українців — скільки громадян готова прийняти країна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:50 У Третій штурмовій показали, як виконують бойові завдання під сильними обстрілами РФ

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00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

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18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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