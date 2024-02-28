Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Попередження від Служби безпеки про шахраїв, які наживаються на родичах військовополонених та спроби росіян створити "Майдан-3" в Україні. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.
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Про що говоритимуть експерти
Служба безпеки України застерігає українців, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. В Україні є шахрайські схеми, які виманюють гроші, або ж передають ворогу цю інформацію.
Крім того, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники готують операцію "Майдан-3", щоб поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні, але ця операція провалиться.
Хто стане гостями студії
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад,
- Петро Олещук — політолог,
- Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
- Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,
- Сергій Євтушок — народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики,
- Ярослава Кашка "Бджілка" — начальник групи комплектування 12-ї бригади "Азов".
Нагадаємо, у розвідці попередили українців про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейки про Україну та зрив допомоги від партнерів.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.