Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Попередження від Служби безпеки про шахраїв, які наживаються на родичах військовополонених та спроби росіян створити "Майдан-3" в Україні. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть експерти

Служба безпеки України застерігає українців, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. В Україні є шахрайські схеми, які виманюють гроші, або ж передають ворогу цю інформацію.

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники готують операцію "Майдан-3", щоб поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні, але ця операція провалиться.

Хто стане гостями студії

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад,

Петро Олещук — політолог,

Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Сергій Євтушок — народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики,

Ярослава Кашка "Бджілка" — начальник групи комплектування 12-ї бригади "Азов".

Нагадаємо, у розвідці попередили українців про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейки про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.