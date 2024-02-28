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Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024 г. 8:03

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08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

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18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

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17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

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16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

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08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Text

20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Text

18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

Text

18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

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Предупреждение от Службы безопасности о мошенниках, которые наживаются на родственниках военнопленных и попытки россиян создать Майдан-3 в Украине. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. 

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

Служба безопасности Украины предостерегает украинцев, что не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободе лиц и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. В Украине есть мошеннические схемы, которые выманивают деньги, или передают врагу эту информацию.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские захватчики готовят операцию "Майдан-3", чтобы подвергнуть сомнению процесс принятия решений в Украине, но эта операция провалится.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
  • Петр Олещук — политолог,
  • Тарас Семенюк — эксперт-международник,
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,
  • Сергей Евтушок — народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики,
  • Ярослава Кашка "Пчелка" — начальник группы комплектования 12-й бригады "Азов".

Напомним, в разведке предупредили украинцев о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейки об Украине и срыв помощи от партнеров.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

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08:59 Бывший футболист Динамо получил тренерскую лицензию

08:56 Пограничники уничтожают вражеские ДРГ — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:44 Снижение призывного возраста в Украине может стать угрозой ее экономике, — NYT

08:36 Арест главного офиса Синево в Киеве — в лаборатории сделали важное заявление

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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