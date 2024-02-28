Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

Предупреждение от Службы безопасности о мошенниках, которые наживаются на родственниках военнопленных и попытки россиян создать Майдан-3 в Украине. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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О чем будут говорить эксперты

Служба безопасности Украины предостерегает украинцев, что не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободе лиц и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. В Украине есть мошеннические схемы, которые выманивают деньги, или передают врагу эту информацию.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские захватчики готовят операцию "Майдан-3", чтобы подвергнуть сомнению процесс принятия решений в Украине, но эта операция провалится.

Кто станет гостями студии

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",

Петр Олещук — политолог,

Тарас Семенюк — эксперт-международник,

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций,

Сергей Евтушок — народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики,

Ярослава Кашка "Пчелка" — начальник группы комплектования 12-й бригады "Азов".

Напомним, в разведке предупредили украинцев о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейки об Украине и срыв помощи от партнеров.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.