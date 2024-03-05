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Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

05 березня 2024 р. 18:26

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19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

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18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Text

17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Text

17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

Text

15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

Text

14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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Перший заступник РНБО у 2008-2011 роках вважає правильним рішення обстрілювати російські нафтобази. Адже, Росія продовжує продавати свою нафту у низку інших країн, які своєю чергою транспортують її до Європи. Остання, купуючи її, фактично фінансує війну в Україні. 

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому потрібно бити по нафтобазах в РФ

"Це правильна стратегія. Головний інструмент війни для Росії — продаж нафти. Проблема в тому, що Захід, купуючи нафту, а він купує не прямо, але продаючи нафту Індії, а Індія продає в Європу і Америку, то Захід фінансує Росію", — сказав Гавриш, коментуючи експорт російської нафти під час війни в Україні. 

Він додав, що санкції, які Захід одночасно запровадив проти Росії, не дають потрібного результату, а навіть навпаки стимулюють країну шукати більше шляхів для транспортування своїх продуктів. 

"Вона мобілізує інші країни, перетворює у своїх васалів. Арабські Емірати, Туреччина, Киргизтан, Казахстан — через них йде левова частина усіх технологічних закупок Росії", — сказав Гавриш. 

Нагадаємо, 24 лютого СБУ та ГУР організували атаку на металургійний комбінат в російському Липецьку. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. 

Очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що такі "несподівані події" в Росії траплятимуться доти, поки вона буде вести відкриту війну проти України. 

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18:42 Угорщина схвалила вступ Швеції до НАТО

18:31 В українців буде обмежений час на оновлення даних в ТЦК — нардеп розповів деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

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17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

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15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

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14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла