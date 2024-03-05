Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Перший заступник РНБО у 2008-2011 роках вважає правильним рішення обстрілювати російські нафтобази. Адже, Росія продовжує продавати свою нафту у низку інших країн, які своєю чергою транспортують її до Європи. Остання, купуючи її, фактично фінансує війну в Україні.

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому потрібно бити по нафтобазах в РФ

"Це правильна стратегія. Головний інструмент війни для Росії — продаж нафти. Проблема в тому, що Захід, купуючи нафту, а він купує не прямо, але продаючи нафту Індії, а Індія продає в Європу і Америку, то Захід фінансує Росію", — сказав Гавриш, коментуючи експорт російської нафти під час війни в Україні.

Він додав, що санкції, які Захід одночасно запровадив проти Росії, не дають потрібного результату, а навіть навпаки стимулюють країну шукати більше шляхів для транспортування своїх продуктів.

"Вона мобілізує інші країни, перетворює у своїх васалів. Арабські Емірати, Туреччина, Киргизтан, Казахстан — через них йде левова частина усіх технологічних закупок Росії", — сказав Гавриш.

Нагадаємо, 24 лютого СБУ та ГУР організували атаку на металургійний комбінат в російському Липецьку. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень.

Очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що такі "несподівані події" в Росії траплятимуться доти, поки вона буде вести відкриту війну проти України.