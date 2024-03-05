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Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

5 марта 2024 г. 18:26

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

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17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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14:40 Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

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13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

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Первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах считает правильным решение обстреливать российские нефтебазы. Ведь Россия продолжает продавать свою нефть в ряд других стран, которые в свою очередь транспортируют ее в Европу. Последняя, покупая ее, фактически финансирует войну на Украине.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему нужно бить по нефтебазам в РФ

"Это правильная стратегия. Главный инструмент войны для России — продажа нефти. Проблема в том, что Запад, покупая нефть, а он покупает не прямо, но продавая нефть Индии, а Индия продает в Европу и Америку, то Запад финансирует Россию", — сказал Гавриш, комментируя экспорт российской нефти во время войны в Украину.

Он добавил, что санкции, которые Запад одновременно ввел против России, не дают нужного результата, а даже наоборот, стимулируют страну искать больше путей для транспортировки своих продуктов.

"Она мобилизует другие страны, превращает в своих вассалов. Арабские Эмираты, Турция, Кыргызстан, Казахстан — через них идет львиная часть всех технологических закупок России", — сказал Гавриш.

Напомним, 24 февраля СБУ и ГУР организовали атаку на металлургический комбинат в российском Липецке. Он работает на военно-промышленном комплексе РФ и выполняет большое количество государственных заказов.

Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что такие "неожиданные события" в России будут случаться до тех пор, пока она будет вести открытую войну против Украины.

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