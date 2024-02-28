Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Дружина полоненого бійця полку "Азов" та заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк підтвердила, що український бізнесмен Рінат Ахметов дійсно родичам захисників "Азовсталі". Допомога надходить від його фонду "Серце Азовсталі".

Про це громадська активістка сказала в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Як Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

"У нього є фонд "Серце Азовсталі", який підтримує родини загиблих, тих, хто в полоні, підтримує окремі наші ініціативи, поїздки", — сказала Федосюк, коментуючи допомогу Ахметова.

Вона додала, що фонд бізнесмена фактично фінансує потреби, однак особисто чоловік ні з ким не спілкується.

"Ми спілкуємося з представниками його фонду", — сказала Федосюк.

Нагадаємо, також Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

До слова, раніше в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.