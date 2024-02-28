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Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

28 лютого 2024 р. 19:53

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20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

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19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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Дружина полоненого бійця полку "Азов" та заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк підтвердила, що український бізнесмен Рінат Ахметов дійсно родичам захисників "Азовсталі". Допомога надходить від його фонду "Серце Азовсталі". 

Про це громадська активістка сказала в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Як Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

"У нього є фонд "Серце Азовсталі", який підтримує родини загиблих, тих, хто в полоні, підтримує окремі наші ініціативи, поїздки", — сказала Федосюк, коментуючи допомогу Ахметова. 

Вона додала, що фонд бізнесмена фактично фінансує потреби, однак особисто чоловік ні з ким не спілкується. 

"Ми спілкуємося з представниками його фонду", — сказала Федосюк. 

Нагадаємо, також Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

До слова, раніше в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.

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20:30 Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина

20:26 Вступ до ЄС — скільки громадян України підтримують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:11 Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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