Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Жена пленного бойца полка "Азов" и заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк подтвердила, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов действительно родственникам защитников "Азовстали". Помощь поступает от его фонда "Сердце Азовстали".

Об этом общественный активист сказала в интервью Новини.LIVE.

Как Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

"У него есть фонд "Сердце Азовстали", который поддерживает семьи погибших, тех, кто в плену, поддерживает отдельные наши инициативы, поездки", — сказала Федосюк, комментируя помощь Ахметова.

Она добавила, что фонд бизнесмена фактически финансирует потребности, однако лично мужчина ни с кем не общается.

"Мы общаемся с представителями его фонда", — сказала Федосюк.

Напомним, также Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное довольствие в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

К слову, ранее в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.