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Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

28 февраля 2024 г. 19:53

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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Жена пленного бойца полка "Азов" и заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк подтвердила, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов действительно родственникам защитников "Азовстали". Помощь поступает от его фонда "Сердце Азовстали".

Об этом общественный активист сказала в интервью Новини.LIVE.

Как Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

"У него есть фонд "Сердце Азовстали", который поддерживает семьи погибших, тех, кто в плену, поддерживает отдельные наши инициативы, поездки", — сказала Федосюк, комментируя помощь Ахметова.

Она добавила, что фонд бизнесмена фактически финансирует потребности, однако лично мужчина ни с кем не общается.

"Мы общаемся с представителями его фонда", — сказала Федосюк.

Напомним, также Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное довольствие в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

К слову, ранее в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.

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19:46 Украина и Польша провели переговоры на фоне блокады границы — о чем договорились

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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