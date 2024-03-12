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Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

12 березня 2024 р. 14:57

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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За два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа пройшла шлях трансформації. Країни побачили, що при певних обставинах Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний Альянс не можуть виконати свої зобов'язання.

Про це заявив дипломат Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE.

Зміни в стратегії НАТО

"США можуть не виконати свої зобов'язання, які накривали Європу безпековою парасолькою. В тому числі і "ядерною парасолькою", — сказав він.

За словами дипломата, НАТО може не виконати свою п'яту статтю, коли, наприклад, Росія нападе на балтійські країни.

"І що тоді застосовувати п'яту статтю? Вступати в ядерний конфлікт з ядерною державою, яка може вдатися до такої війни?", — зауважив Осипенко.

Тому спочатку змінилася стратегія НАТО: за два роки були створені три командування — північ, центр і південь.

Він зазначив, що зараз ми підійшли до критичної межі — більшість політиків таких країн, як Франція та Польща заявляють про те, що війська НАТО можуть за певних обставин увійти в Україну.

Дипломат уточнив, що військові Альянсу вже перебувають в Україні, виконуючи допоміжні функції такі як навчання та розмінування.

Осипенко вважає, що до західних країн прийшло розуміння, що це також і їх війна та що з російським режимом політичний діалог не можливий.

"Домовитися з ним неможливо. Тому його треба змінювати, він має програти. Не може виграти країна, яка порушила всі пункти міжнародного права, всі цінності статуту ООН, двосторонні договори з Україною", — наголосив він.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість посилання військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни  заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. 

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15:14 У Харкові пролунали потужні вибухи

15:10 Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань перед боєм з Усиком

14:58 Речник Нацгвардії розповів, на якому напрямку РФ підтягує резерви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:56 Європарламент подає до суду на Єврокомісію через розмороження Угорщині 10 млрд євро, — Politico

14:50 В Одесі звільнили скандального начальника управління капбудівництва

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE