Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

За два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа пройшла шлях трансформації. Країни побачили, що при певних обставинах Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний Альянс не можуть виконати свої зобов'язання.

Про це заявив дипломат Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE.

Зміни в стратегії НАТО

"США можуть не виконати свої зобов'язання, які накривали Європу безпековою парасолькою. В тому числі і "ядерною парасолькою", — сказав він.

За словами дипломата, НАТО може не виконати свою п'яту статтю, коли, наприклад, Росія нападе на балтійські країни.

"І що тоді застосовувати п'яту статтю? Вступати в ядерний конфлікт з ядерною державою, яка може вдатися до такої війни?", — зауважив Осипенко.

Тому спочатку змінилася стратегія НАТО: за два роки були створені три командування — північ, центр і південь.

Він зазначив, що зараз ми підійшли до критичної межі — більшість політиків таких країн, як Франція та Польща заявляють про те, що війська НАТО можуть за певних обставин увійти в Україну.

Дипломат уточнив, що військові Альянсу вже перебувають в Україні, виконуючи допоміжні функції такі як навчання та розмінування.

Осипенко вважає, що до західних країн прийшло розуміння, що це також і їх війна та що з російським режимом політичний діалог не можливий.

"Домовитися з ним неможливо. Тому його треба змінювати, він має програти. Не може виграти країна, яка порушила всі пункти міжнародного права, всі цінності статуту ООН, двосторонні договори з Україною", — наголосив він.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість посилання військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні.