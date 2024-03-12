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Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

12 марта 2024 г. 14:57

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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Через два года полномасштабного вторжения России в Украину Европа прошла путь трансформации. Страны увидели, что при определенных обстоятельствах Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс не могут выполнить свои обязательства.

Об этом заявил дипломат Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE.

Изменения в стратегии НАТО

"США могут не выполнить свои обязательства, которые накрывали Европу зонтиком безопасности. В том числе и "ядерным зонтиком", — сказал он.

По словам дипломата, НАТО может не выполнить свою пятую статью, когда, например, Россия нападет на балтийские страны.

"И что тогда применять пятую статью? Вступать в ядерный конфликт с ядерным государством, которое может прибегнуть к такой войне?", — отметил Осипенко.

Поэтому сначала изменилась стратегия НАТО: за два года было создано три командования — север, центр и юг.

Он отметил, что сейчас мы подошли к критическому пределу — большинство политиков таких стран как Франция и Польша заявляют о том, что войска НАТО могут при определенных обстоятельствах войти в Украину.

Дипломат уточнил, что военные Альянса уже находятся в Украине, выполняя вспомогательные функции, такие как обучение и разминирование.

Осипенко считает, что в западные страны пришло понимание, что это также их война и что с российским режимом политический диалог невозможен.

"Договориться с ним невозможно. Поэтому его нужно менять, он должен проиграть. Не может выиграть страна, которая нарушила все пункты международного права, все ценности устава ООН, двусторонние договоры с Украиной", — подчеркнул он.

Напомним, в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности ссылки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:56 Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за размораживания Венгрии 10 млрд евро, — Politico

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