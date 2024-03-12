Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Через два года полномасштабного вторжения России в Украину Европа прошла путь трансформации. Страны увидели, что при определенных обстоятельствах Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс не могут выполнить свои обязательства.

Об этом заявил дипломат Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE.

Изменения в стратегии НАТО

"США могут не выполнить свои обязательства, которые накрывали Европу зонтиком безопасности. В том числе и "ядерным зонтиком", — сказал он.

По словам дипломата, НАТО может не выполнить свою пятую статью, когда, например, Россия нападет на балтийские страны.

"И что тогда применять пятую статью? Вступать в ядерный конфликт с ядерным государством, которое может прибегнуть к такой войне?", — отметил Осипенко.

Поэтому сначала изменилась стратегия НАТО: за два года было создано три командования — север, центр и юг.

Он отметил, что сейчас мы подошли к критическому пределу — большинство политиков таких стран как Франция и Польша заявляют о том, что войска НАТО могут при определенных обстоятельствах войти в Украину.

Дипломат уточнил, что военные Альянса уже находятся в Украине, выполняя вспомогательные функции, такие как обучение и разминирование.

Осипенко считает, что в западные страны пришло понимание, что это также их война и что с российским режимом политический диалог невозможен.

"Договориться с ним невозможно. Поэтому его нужно менять, он должен проиграть. Не может выиграть страна, которая нарушила все пункты международного права, все ценности устава ООН, двусторонние договоры с Украиной", — подчеркнул он.

Напомним, в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности ссылки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине.