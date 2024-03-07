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Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

07 березня 2024 р. 10:37

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21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Text

20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Text

19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

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18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

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Військовий аналітик Євген Дикий розповів, що коли російські окупанти відчувають невпевненість на полі бою, Кремль запускає інформаційні кампанії для дестабілізації українського суспільства. Мета таких ІПСО — досягнути заморожування війни. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка мета російських ІПСО

Так, Дикий прокоментував результати опитування центру Socis, у якому майже половина українців нібито заявили про необхідність перемовин з Росією. У цьому випадку, на думку експерта, не обійшлось без втручань ворога, який черговий раз намагається заморозити бойові дії.

"Як тільки росіяни відчувають невпевненість, вони починають качати кампанію й на Заході через дипломатичні джерела, й через іноземні ЗМІ, й у наших соціальних мережах про заморозку війни", — сказав Дикий. 

Він додав, що станом на сьогоднішній день росіяни не змогли прорвати фронт та досягти бажаних результатів. Тож, з української сторони є всі шанси переламати війну на свою користь та перейти в наступ.

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. 

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10:29 У ДПСУ назвали кількість вантажівок в чергах на кордоні з Польщею

10:15 Чи варто виїжджати з Одеси зараз — затори на міжнародних КПП в середу

10:13 У Сухопутних військах розповіли, як навчатимуть щойно мобілізованих чоловіків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:56 Кірбі розповів, чи шукають США додаткові варіанти для допомоги Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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