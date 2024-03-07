Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Військовий аналітик Євген Дикий розповів, що коли російські окупанти відчувають невпевненість на полі бою, Кремль запускає інформаційні кампанії для дестабілізації українського суспільства. Мета таких ІПСО — досягнути заморожування війни.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка мета російських ІПСО

Так, Дикий прокоментував результати опитування центру Socis, у якому майже половина українців нібито заявили про необхідність перемовин з Росією. У цьому випадку, на думку експерта, не обійшлось без втручань ворога, який черговий раз намагається заморозити бойові дії.

"Як тільки росіяни відчувають невпевненість, вони починають качати кампанію й на Заході через дипломатичні джерела, й через іноземні ЗМІ, й у наших соціальних мережах про заморозку війни", — сказав Дикий.

Він додав, що станом на сьогоднішній день росіяни не змогли прорвати фронт та досягти бажаних результатів. Тож, з української сторони є всі шанси переламати війну на свою користь та перейти в наступ.

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ.