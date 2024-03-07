Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

Военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что когда российские оккупанты чувствуют неуверенность на поле боя, Кремль запускает информационные кампании для дестабилизации украинского общества. Цель таких ИПСО — добиться замораживания войны.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какова цель российских ИПСО

Так, Дикий прокомментировал результаты опроса центра Socis, в котором почти половина украинцев якобы заявили о необходимости переговоров с Россией. В этом случае, по мнению эксперта, не обошлось без вмешательств врага, который в очередной раз пытается заморозить боевые действия.

"Как только россияне чувствуют неуверенность, они начинают качать кампанию и на Западе по дипломатическим источникам, и через иностранные СМИ, и в наших социальных сетях о заморозке войны", — сказал Дикий.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день россияне не смогли прорвать фронт и добиться желаемых результатов. Так что с украинской стороны есть все шансы переломить войну в свою пользу и перейти в наступление.

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир.