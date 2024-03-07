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Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

7 марта 2024 г. 10:37

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10:37 Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

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20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Text

20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Text

19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

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Военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что когда российские оккупанты чувствуют неуверенность на поле боя, Кремль запускает информационные кампании для дестабилизации украинского общества. Цель таких ИПСО — добиться замораживания войны.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какова цель российских ИПСО

Так, Дикий прокомментировал результаты опроса центра Socis, в котором почти половина украинцев якобы заявили о необходимости переговоров с Россией. В этом случае, по мнению эксперта, не обошлось без вмешательств врага, который в очередной раз пытается заморозить боевые действия.

"Как только россияне чувствуют неуверенность, они начинают качать кампанию и на Западе по дипломатическим источникам, и через иностранные СМИ, и в наших социальных сетях о заморозке войны", — сказал Дикий.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день россияне не смогли прорвать фронт и добиться желаемых результатов. Так что с украинской стороны есть все шансы переломить войну в свою пользу и перейти в наступление.

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир.

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10:38 В Донецкой области раздавались взрывы — есть погибший и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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