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Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

06 березня 2024 р. 18:43

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18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

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18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Text

18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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Перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого Дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня. Причиною, за даними ЗМІ, стало те, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

Чи вплине відмова Зеленської від участі у заході на відносини України зі Штатами, а також які подальші плани Росії — ці та інші теми обговорюють політичний психолог Олег Хом'як разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Які подальші плани РФ

В інтерв'ю, зокрема, підіймають такі теми:

  • Відмова Зеленської  від участі у заході в США.
  • "Майдан-3": чого очікувати від інформаційної спецоперації й чим вона може закінчитися?
  • Промова Медведєва: чому Росія знову вдалася до ядерних погроз?
  • Ситуація на польському кордоні: як надалі розгортатимуться події?

Нагадаємо, Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Також ще у листопаді 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою ''Майдан-3''. За його словами, росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.

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18:44 Ефектне нищення росіян з повітря — як 53 ОМБр здійснила дронову атаку під Авдіївкою

18:40 Аварійні відключення — хто з одеситиів залишиться без води

18:26 Росіяни вперше показали відео моменту знищення ВДК "Цезар Куніков"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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