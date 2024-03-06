Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого Дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня. Причиною, за даними ЗМІ, стало те, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

Чи вплине відмова Зеленської від участі у заході на відносини України зі Штатами, а також які подальші плани Росії — ці та інші теми обговорюють політичний психолог Олег Хом'як разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Які подальші плани РФ

В інтерв'ю, зокрема, підіймають такі теми:

Відмова Зеленської від участі у заході в США.

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Нагадаємо, Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Також ще у листопаді 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою ''Майдан-3''. За його словами, росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.