Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого Дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу в четверг, 7 марта. Причиной, по данным СМИ, стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Повлияет ли отказ Зеленской от участия в мероприятии на отношения Украины со Штатами, а также какие дальнейшие планы России — эти и другие темы обсуждают политический психолог Олег Хомяк вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Какие дальнейшие планы РФ

В интервью, в частности, поднимают следующие темы:

Отказ Зеленской от участия в мероприятии в США.

Майдан-3: чего ожидать от информационной спецоперации и чем она может закончиться?

Речь Медведева: почему Россия снова прибегла к ядерным угрозам?

Ситуация на польской границе: как будут дальше разворачиваться события?

Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Также еще в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль придумал план для дестабилизации в Украине под названием Майдан-3. По его словам, россияне будут использовать для этого любые имеющиеся инструменты.