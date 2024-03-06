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Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024 г. 18:43

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18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

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15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

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14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

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13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

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18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

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18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

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17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

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17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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Text

16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

Text

15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

Text

15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

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14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

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13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

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Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого Дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу в четверг, 7 марта. Причиной, по данным СМИ, стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Повлияет ли отказ Зеленской от участия в мероприятии на отношения Украины со Штатами, а также какие дальнейшие планы России — эти и другие темы обсуждают политический психолог Олег Хомяк вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Какие дальнейшие планы РФ

В интервью, в частности, поднимают следующие темы:

  • Отказ Зеленской от участия в мероприятии в США.
  • Майдан-3: чего ожидать от информационной спецоперации и чем она может закончиться?
  • Речь Медведева: почему Россия снова прибегла к ядерным угрозам?
  • Ситуация на польской границе: как будут дальше разворачиваться события?

Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием Майдан-3. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Также еще в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль придумал план для дестабилизации в Украине под названием Майдан-3. По его словам, россияне будут использовать для этого любые имеющиеся инструменты.

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