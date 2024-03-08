Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Адвокат Ростислав Кравець, що проводити вибори в Україні під час війни недоречно. Згідно із законом, президент вважається легітимним до закінчення бойових дій.

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Вибори в Україні під час війни

"Ми не можемо бути без Головнокомандувача, без президента. І намагатись юридичними баталіями, мається на увазі чи обраний президент чи новообраний, якого повинні обрати, чи повинні пройти вибори, чи та ж 103 стаття, що президент обирається на 5 років. Це я вважаю зараз недоречним", — сказав Кравець, коментуючи проведення виборів в умовах війни.

Він додав, що підняття теми щодо нелегітимності Зеленського може бути і наративом РФ, втім постійно маніпулювати цим не вдасться.

"Ми не можемо втратити представництво особи, яка може брати на себе відповідальність і може захищати Україну", — сказав Кравець.

Адвокат зауважив що дискусії про нібито незаконне перебування глави держави на посаді негативно впливають на нашу єдність.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський продовжує здійснювати свою діяльність до вступу нового президента на посаду. За його словами, такі норми передбачені 108 статтею Конституції України.

Сам Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би здобув перемогу. Глава держави переконаний, що має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів.