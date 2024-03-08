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Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

08 березня 2024 р. 19:24

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19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Text

18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Text

17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

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15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

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Адвокат Ростислав Кравець, що проводити вибори в Україні під час війни недоречно. Згідно із законом, президент вважається легітимним до закінчення бойових дій. 

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Вибори в Україні під час війни

"Ми не можемо бути без Головнокомандувача, без президента. І намагатись юридичними баталіями, мається на увазі чи обраний президент чи новообраний, якого повинні обрати, чи повинні пройти вибори, чи та ж 103 стаття, що президент обирається на 5 років. Це я вважаю зараз недоречним", — сказав Кравець, коментуючи проведення виборів в умовах війни.

Він додав, що підняття теми щодо нелегітимності Зеленського може бути і наративом РФ, втім постійно маніпулювати цим не вдасться.

"Ми не можемо втратити представництво особи, яка може брати на себе відповідальність і може захищати Україну", — сказав Кравець. 

Адвокат зауважив що дискусії про нібито незаконне перебування глави держави на посаді негативно впливають на нашу єдність.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський продовжує здійснювати свою діяльність до вступу нового президента на посаду. За його словами, такі норми передбачені 108 статтею Конституції України.

Сам Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би здобув перемогу. Глава держави переконаний, що має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів. 

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19:20 Кирила Тимошенка призначили радником Умєрова

19:18 Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші гроші з програми фінансової підтримки від ЄС

19:15 Реконструкції Київського райсуду в Одесі за 100 мільйоні в не буде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:09 КМДА почала виплачувати військовослужбовцям одноразову грошову допомогу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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