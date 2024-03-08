Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Адвокат Ростислав Кравец, что проводить выборы в Украине во время войны неуместно. По закону президент считается легитимным до окончания боевых действий.

Об этом эксперт рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Выборы в Украине во время войны

"Мы не можем быть без Главнокомандующего, без президента. И пытаться юридическими баталиями, подразумевается или избранный президент или новоизбранный, которого должны избрать, должны пройти выборы, или та же 103 статья, что президент избирается на 5 лет. Это я считаю сейчас неуместно", — сказал Кравец, комментируя проведение выборов в условиях войны.

Он добавил, что поднятие темы по нелегитимности Зеленского может быть и нарративом РФ, однако постоянно манипулировать этим не удастся.

"Мы не можем потерять представительство лица, которое может брать на себя ответственность и может защищать Украину", — сказал Кравец.

Адвокат отметил, что дискуссии о якобы незаконном пребывании главы государства в должности негативно влияют на наше единство.

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.

Сам Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине , он бы одержал победу. Глава государства убежден, что имеет наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов.