Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Дипломат Руслан Осипенко заявив, що не варто очікувати на введення військ НАТО в Україну. На думку експерта, така інформація — це ніщо інше, як політичний сигнал Росії.

Про це аналітик сказав в ефірі телеканалу Київ24.

Чи введе НАТО свої війська в Україну

За словами Осипенка, НАТО не введе свої війська в Україну перш за все через те, що це означатиме фактичне втягування Альянсу у війну з Росією.

"Не з’являться війська з кількох причин. Бо це буде втягування НАТО у війну з ядерною Росією, а вони цьому намагаються запобігти на стратегічному рівні. І досі намагаються запобігти, бо вони не готові до війни та виграють час, щоб підготуватися до цієї війни", — сказав Осипенко.

Він додав, що такі війська призначені для захисту національної території, а не для участі в конфліктах за межами країни.

Крім того, як наголосив дипломат, навіть Польща, яка активно підтримує нашу державу, чітко дала зрозуміти, що її військ в Україні не буде.

Осипенко пояснює, що інформація про можливе відправлення військ НАТО в Україну — це політичний сигнал Росії й намагання донести їй те, що Європа не втомилася від війни та продовжуватиме підтримувати Україну.

"Раніше на конференції в Парижі обговорювалася можливість посилання сухопутних військ західних країн в Україну, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсу немає намірів ввести війська на територію України.