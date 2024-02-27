Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога arrow
Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

27 лютого 2024 р. 14:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Дипломат Руслан Осипенко заявив, що не варто очікувати на введення військ НАТО в Україну. На думку експерта, така інформація — це ніщо інше, як політичний сигнал Росії. 

Про це аналітик сказав в ефірі телеканалу Київ24. 

Чи введе НАТО свої війська в Україну

За словами Осипенка, НАТО не введе свої війська в Україну перш за все через те, що це означатиме фактичне втягування Альянсу у війну з Росією.

"Не з’являться війська з кількох причин. Бо це буде втягування НАТО у війну з ядерною Росією, а вони цьому намагаються запобігти на стратегічному рівні. І досі намагаються запобігти, бо вони не готові до війни та виграють час, щоб підготуватися до цієї війни", — сказав Осипенко.  

Він додав, що такі війська призначені для захисту національної території, а не для участі в конфліктах за межами країни. 

Крім того, як наголосив дипломат, навіть Польща, яка активно підтримує нашу державу, чітко дала зрозуміти, що її військ в Україні не буде. 

Осипенко пояснює, що інформація про можливе відправлення військ НАТО в Україну — це політичний сигнал Росії й намагання донести їй те, що Європа не втомилася від війни та продовжуватиме підтримувати Україну. 

"Раніше на конференції в Парижі обговорювалася можливість посилання сухопутних військ західних країн в Україну, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання", — сказав експерт. 

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити  відправлення до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсу немає намірів ввести війська на територію України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:29 Барселона викреслила Дані Алвеса зі своєї історії

15:15 В портах Великої Одеси збільшилась кількість хімічних танкерів — що відомо про експорт

15:11 У Третій штурмовій розповіли, що зараз коїться під Авдіївкою

15:10 Арешт офісу "Сінево" у Києві — в ДБР розповіли деталі справи

15:08 Втрати Росії вбитими та пораненими — у Генштабі назвали цифру та пояснили, як рахують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

15:05 Експерт пояснив, чим небезпечна ініціатива щодо економічного бронювання

14:59 Гроші на ЗСУ — як збирати донати, щоб ПриватБанк не заблокував картку

14:59 Зінченко розповів, коли повернеться після травми

14:50 Авто опинилося на будинку — у Харкові водій скоїв п'яну ДТП

15:29 Барселона викреслила Дані Алвеса зі своєї історії

15:15 В портах Великої Одеси збільшилась кількість хімічних танкерів — що відомо про експорт

15:11 У Третій штурмовій розповіли, що зараз коїться під Авдіївкою

15:10 Арешт офісу "Сінево" у Києві — в ДБР розповіли деталі справи

15:08 Втрати Росії вбитими та пораненими — у Генштабі назвали цифру та пояснили, як рахують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:05 Експерт пояснив, чим небезпечна ініціатива щодо економічного бронювання

14:59 Гроші на ЗСУ — як збирати донати, щоб ПриватБанк не заблокував картку

14:59 Зінченко розповів, коли повернеться після травми

14:50 Авто опинилося на будинку — у Харкові водій скоїв п'яну ДТП

14:48 На Харківщині прикордонники "вполювали" машину та два бліндажі з окупантами

Новина з фото

06:40 Ціни на металобрухт у лютому — скільки коштує 1 кг нержавійної сталі в Україні

Ексклюзив

06:36 Дружба з Ахметовим, зв'язки з росіянами та сценарії війни, — інтерв'ю Дмитра Гордона

06:30 IRIS-T SLX — чи отримають ЗСУ модернізовані німецькі системи ППО

Ексклюзив

06:17 Національна стратегія доходів: як уряд планує переводити ФОПів на загальну систему оподаткування

26 лютого 2024

21:50 Два роки війни в цифрах — як змінилася економіка країни та життя українців

Новина з фото

08:00 ТОП-25 платників податків парламенту — скільки народні депутати сплачують до бюджету

06:30 Іноземці за Росію — навіщо Кремль вербує на війну африканців і непальців

06:02 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали фрукти

25 лютого 2024

06:30 Два роки війни — від чого врятували Україну і світ Збройні сили

Новина з фото

05:55 Два роки не вдома — як живуть українці в Іспанії

Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу