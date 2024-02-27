Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

Дипломат Руслан Осипенко заявил, что не стоит ожидать введения войск НАТО в Украину. По мнению эксперта, такая информация — это не что иное, как политический сигнал России.

Об этом аналитик сказал в эфире телеканала Киев24.

Введет ли НАТО свои войска в Украину

По словам Осипенко, НАТО не введет свои войска в Украину, прежде всего, потому, что это будет означать фактическое втягивание Альянса в войну с Россией.

"Не появятся войска по нескольким причинам. Потому что это будет втягивание НАТО в войну с ядерной Россией, а они этого пытаются предотвратить на стратегическом уровне. До сих пор пытаются предотвратить, потому что они не готовы к войне и выиграют время, чтобы подготовиться к этой войне", — сказал Осипенко.

Он добавил, что такие войска предназначены для защиты национальной территории, а не участия в конфликтах за пределами страны.

Кроме того, как подчеркнул дипломат, даже Польша, активно поддерживающая наше государство, четко дала понять, что ее войск в Украине не будет.

Осипенко объясняет, что информация об отправке войск НАТО в Украину — политический сигнал России и попытка донести ей то, что Европа не устала от войны и будет продолжать поддерживать Украину.

"Раньше на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но присутствующие не пришли к консенсусу по этому вопросу", — сказал эксперт.

Напомним, ранее президент Франции Емманюель Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия.

В то же время, по словам Столтенберга, у Альянса нет намерений ввести войска на территорию Украины.