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Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

29 лютого 2024 р. 10:17

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

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18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

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Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО. На заяву відреагували в Альянсі й заперечили інформацію. Теж саме відповіли й у Пентагоні. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що кажуть у Пентагоні про введення військ НАТО в Україну

"Ми не плануємо відправляти американських військових воювати в Україну. Президент досить чітко висловився з цього приводу. І такою залишається наша позиція", — сказав речник Пентагону Пет Райдер, коментуючи заяву про введення іноземних військ в Україну. 

Водночас, він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати нашу державу у війні проти РФ. 

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили у вівторок, 27 лютого, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Тим часом Володимир Зеленський не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

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10:42 Відповідальність за спалення сухої трави — які штрафи загрожують правопорушникам

10:27 Голанн провів переговори з Барселоною — наскільки реальний трансфер

10:19 Буданов підтвердив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:15 Як дістатися кордонів Одещини в четвер — чи є затори на міжнародних трасах

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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