Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО. На заяву відреагували в Альянсі й заперечили інформацію. Теж саме відповіли й у Пентагоні.

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Що кажуть у Пентагоні про введення військ НАТО в Україну

"Ми не плануємо відправляти американських військових воювати в Україну. Президент досить чітко висловився з цього приводу. І такою залишається наша позиція", — сказав речник Пентагону Пет Райдер, коментуючи заяву про введення іноземних військ в Україну.

Водночас, він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати нашу державу у війні проти РФ.

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили у вівторок, 27 лютого, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Тим часом Володимир Зеленський не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.