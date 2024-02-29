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Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

29 февраля 2024 г. 10:17

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11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

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08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину могут ввести иностранные войска НАТО. На заявление отреагировали в Альянсе и отрицали информацию. Тоже самое ответили и в Пентагоне.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что говорят в Пентагоне о вводе войск НАТО в Украину

"Мы не планируем отправлять американских военных воевать в Украину. Президент достаточно четко высказался по этому поводу. И такой остается наша позиция", — сказал спикер Пентагона Пэт Райдер, комментируя заявление о введении иностранных войск в Украину.

В то же время он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать наше государство в войне против РФ.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили во вторник, 27 февраля, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Тем временем, Владимир Зеленский не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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