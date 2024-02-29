Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину могут ввести иностранные войска НАТО. На заявление отреагировали в Альянсе и отрицали информацию. Тоже самое ответили и в Пентагоне.

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Что говорят в Пентагоне о вводе войск НАТО в Украину

"Мы не планируем отправлять американских военных воевать в Украину. Президент достаточно четко высказался по этому поводу. И такой остается наша позиция", — сказал спикер Пентагона Пэт Райдер, комментируя заявление о введении иностранных войск в Украину.

В то же время он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать наше государство в войне против РФ.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили во вторник, 27 февраля, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Тем временем, Владимир Зеленский не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.