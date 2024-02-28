Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Днями президент Фарнції Емманюель Макрон заявив про те, що в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО. Однак, в Альянсі швидко заперечили цю інформацію.

Для чого Макрон робить гучні заяви, чи можлива присутність західних військових в Україні, а також чим закінчиться російська спецоперація "Майдан-3" — обговорює політолог Володимир Фесенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Чи будуть війська НАТО в Україні

В ефірі підіймаються такі теми:

"Майдан-3": для чого Росії відповідна спецоперація й чим вона може закінчитись?

Візит Зеленського у Саудівську Аравію: про що домовлявся український лідер з принцом?

Ситуація на кордоні: хто понесе відповідальність за розсипане зерно?

Заява Макрона: чи можлива присутність військ НАТО в Україні?

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

До слова, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.