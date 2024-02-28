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Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

28 лютого 2024 р. 20:00

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20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

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19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

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18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

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17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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Днями президент Фарнції Емманюель Макрон заявив про те, що в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО. Однак, в Альянсі швидко заперечили цю інформацію. 

Для чого Макрон робить гучні заяви, чи можлива присутність західних військових в Україні, а також чим закінчиться російська спецоперація "Майдан-3" — обговорює політолог Володимир Фесенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Чи будуть війська НАТО в Україні

В ефірі підіймаються такі теми:

  • "Майдан-3": для чого Росії відповідна спецоперація й чим вона може закінчитись?
  • Візит Зеленського у Саудівську Аравію: про що домовлявся український лідер з принцом?
  • Ситуація на кордоні: хто понесе відповідальність за розсипане зерно?
  • Заява Макрона: чи можлива присутність військ НАТО в Україні?

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

До слова, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.

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20:30 Мудрик плакав, коли летів у Лондон — у чому причина

20:26 Вступ до ЄС — скільки громадян України підтримують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:11 Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме

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