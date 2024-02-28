Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

На днях президент Фарции Эмманюэль Макрон заявил о том, что в Украину могут ввести иностранные войска НАТО. Однако в Альянсе быстро отрицали эту информацию.

Для чего Макрон делает громкие заявления, возможно ли присутствие западных военных в Украине, а также чем закончится российская спецоперация "Майдан-3", — обсуждает политолог Владимир Фесенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Будут ли войска НАТО в Украине

В эфире поднимаются следующие темы:

Майдан-3: для чего России соответствующая спецоперация и чем она может закончиться?

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию: о чем договаривался украинский лидер с принцем?

Ситуация на границе: кто ответствен за рассыпанное зерно?

Заявление Макрона: возможно ли присутствие войск НАТО в Украине?

Спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

К слову, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.