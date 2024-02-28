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Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

28 февраля 2024 г. 20:00

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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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На днях президент Фарции Эмманюэль Макрон заявил о том, что в Украину могут ввести иностранные войска НАТО. Однако в Альянсе быстро отрицали эту информацию.

Для чего Макрон делает громкие заявления, возможно ли присутствие западных военных в Украине, а также чем закончится российская спецоперация "Майдан-3", — обсуждает политолог Владимир Фесенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Будут ли войска НАТО в Украине

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Майдан-3: для чего России соответствующая спецоперация и чем она может закончиться?
  • Визит Зеленского в Саудовскую Аравию: о чем договаривался украинский лидер с принцем?
  • Ситуация на границе: кто ответствен за рассыпанное зерно?
  • Заявление Макрона: возможно ли присутствие войск НАТО в Украине?

Спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

К слову, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

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