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Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

17 березня 2024 р. 12:17

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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чому у Росії немає протестів через масштабні втрати на війні проти України. За його словами, для більшості росіян немає іншої роботи, крім як йти в армію.

Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону у неділю, 17 березня.

Відсутність протестів у Росії

Буданов назвав дві причини, чому в РФ досі не відбулось і не відбувається протестів.

"Перша ― моральна, тому що Росія ― реально країна рабів. А друга причина ― це те, що на цьому всі заробляють. Для більшості росіян нема іншої роботи, крім як йти у Збройні сили", ― наголосив він.

За його словами, спроби росіян розширити коло союзників в Африці, Азії та Латинській Америці не мали успіху.

"Коло країн, які співпрацюють з росіянами, в принципі стале і особливо не змінюється. Основний, скажімо так, військовий союзник РФ ― це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєння. Для росіян це критично важливо ― воювати без цього їм буде дуже важко. Критично важко", — додав Буданов.

Нагадаємо, у розвідці Сполучених Штатів Америки розповіли, що Москва втратила близько 300 тисяч російських окупантів у війні проти України. Однак час починає грати на користь країни-агресорки, тому російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вважає, що його загальні розрахунки щодо війни працюють.

Також командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук порівняв втрати України та Росії на Авдіївському напрямку. За його словами, ворог втрачає у 80-100 разів більше.

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11:57 Курс валют — що буде з доларом наступного тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:52 Помер відомий український політик Геннадій Москаль — що про нього відомо

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