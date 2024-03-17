Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему у России нет протестов из-за масштабных потерь на войне против Украины. По его словам, для большинства россиян нет другой работы, кроме как идти в армию.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 17 марта.

Отсутствие протестов в России

Буданов назвал две причины, почему в РФ до сих пор не произошло и не проходят протесты.

"Первая — моральная, потому что Россия — реально страна рабов. А вторая причина — это то, что на этом все зарабатывают. Для большинства россиян нет другой работы, кроме как идти в Вооруженные силы", — подчеркнул он.

По его словам, попытки россиян расширить круг союзников в Африке, Азии и Латинской Америке не имели успеха.

"Круг стран, которые сотрудничают с россиянами, в принципе постоянен и особо не меняется. Основной, скажем так, военный союзник РФ — это Северная Корея, которая поставляет им огромные объемы вооружения. Для россиян это критически важно — воевать без этого им будет очень трудно. Критически трудно", — добавил Буданов.

Напомним, в разведке Соединенных Штатов Америки рассказали, что Москва потеряла около 300 тысяч российских оккупантов в войне против Украины. Однако время начинает играть в пользу страны-агрессора, поэтому российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что его общие расчеты относительно войны работают.

Также командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сравнил потери Украины и России на Авдеевском направлении. По его словам, враг теряет в 80-100 раз больше.