Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне arrow
Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

17 марта 2024 г. 12:17

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

Text

17:29Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

Text

15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

Text

17:29 Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

Text

15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему у России нет протестов из-за масштабных потерь на войне против Украины. По его словам, для большинства россиян нет другой работы, кроме как идти в армию.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 17 марта.

Отсутствие протестов в России

Буданов назвал две причины, почему в РФ до сих пор не произошло и не проходят протесты.

"Первая — моральная, потому что Россия — реально страна рабов. А вторая причина — это то, что на этом все зарабатывают. Для большинства россиян нет другой работы, кроме как идти в Вооруженные силы", — подчеркнул он.

По его словам, попытки россиян расширить круг союзников в Африке, Азии и Латинской Америке не имели успеха.

"Круг стран, которые сотрудничают с россиянами, в принципе постоянен и особо не меняется. Основной, скажем так, военный союзник РФ — это Северная Корея, которая поставляет им огромные объемы вооружения. Для россиян это критически важно — воевать без этого им будет очень трудно. Критически трудно", — добавил Буданов.

Напомним, в разведке Соединенных Штатов Америки рассказали, что Москва потеряла около 300 тысяч российских оккупантов в войне против Украины. Однако время начинает играть в пользу страны-агрессора, поэтому российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что его общие расчеты относительно войны работают.

Также командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сравнил потери Украины и России на Авдеевском направлении. По его словам, враг теряет в 80-100 раз больше.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:21 На Прикарпатье военком исключал мужчин из военного учета — как его наказали

13:15 Российские корабли остаются в пунктах базирования из-за стратегической инициативы Украины, – ВМС

13:12 В Киеве ограничат движение на дороге — какие улицы перекроют уже завтра

13:11 В московских аэропортах вводили ограничения на полеты из-за атак дронов

12:51 Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире

12:47 В Киеве прошла акция в поддержку пленных бойцов "Азова" — фоторепортаж Новини.LIVE

12:45 Россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные, — Гуменюк

12:44 Правительство увеличило размер помощи детям погибших защитников — сколько будут платить

12:31 Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

13:21 На Прикарпатье военком исключал мужчин из военного учета — как его наказали

13:15 Российские корабли остаются в пунктах базирования из-за стратегической инициативы Украины, – ВМС

13:12 В Киеве ограничат движение на дороге — какие улицы перекроют уже завтра

13:11 В московских аэропортах вводили ограничения на полеты из-за атак дронов

12:51 Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире

12:47 В Киеве прошла акция в поддержку пленных бойцов "Азова" — фоторепортаж Новини.LIVE

12:45 Россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные, — Гуменюк

12:44 Правительство увеличило размер помощи детям погибших защитников — сколько будут платить

12:31 Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

14 марта 2024
Эксклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобилизации — что это такое и можно ли ее избежать

Эксклюзив

18:01 Был реквизитором, а стал воином — история добровольца, потерявшего ногу (видео)

13 марта 2024
Новость с видео

21:01 Бойцы третьей штурмовой о выходе из Авдеевки, деньгах и переговорах с РФ — эксклюзивные заявления

Эксклюзив

18:29 Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей ХАМАСа

Text

12:17 Буданов объяснил, почему у РФ нет протестов из-за масштабных потерь на войне

16 марта 2024
Text

14:04 Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Text

00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

15 марта 2024
Text

20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Text

19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

Text

17:29 Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

Text

15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине