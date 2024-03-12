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Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

12 березня 2024 р. 09:33

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

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Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область зранку, 12 березня. Речник Української добровольчої армії "Південь", коментуючи це, заявив, що підтримує усіх, хто хоче отримати свободу. 

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Спецоперація РДК та легіону "Свобода Росії"

За словами Братчука, російські добровольці так само, як і українські, боряться з диктаторським режимом Путіна. У зв'язку з цим наголосив, що підтримує таке волевиявлення на шляху до отримання свободи. 

"Можливо, таким чином вони вирішили достроково прийти на виборчі дільниці. Не знаю, чи будуть у них бюлетені у руках, зараз бачимо дещо інше озброєння, але, я думаю, це дієвий спосіб, щоб Росія почала потихеньку визволятися від Путіна та його оточення", — сказав Братчук. 

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

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09:49 Клопп розповів, що насправді думає про Гвардіолу

09:39 Вибухи на Харківщині протягом доби — росіяни поранили та вбили людей

09:35 Чоловікам в одному районі Дніпропетровської області наказали прийти в ТЦК навіть без повістки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Шахтар може купити талановитого українця з Руху

09:18 У ЗСУ назвали напрямки, де окупанти намагаються наступати — ранкове зведення Генштабу

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

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