Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область зранку, 12 березня. Речник Української добровольчої армії "Південь", коментуючи це, заявив, що підтримує усіх, хто хоче отримати свободу.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Спецоперація РДК та легіону "Свобода Росії"

За словами Братчука, російські добровольці так само, як і українські, боряться з диктаторським режимом Путіна. У зв'язку з цим наголосив, що підтримує таке волевиявлення на шляху до отримання свободи.

"Можливо, таким чином вони вирішили достроково прийти на виборчі дільниці. Не знаю, чи будуть у них бюлетені у руках, зараз бачимо дещо інше озброєння, але, я думаю, це дієвий спосіб, щоб Росія почала потихеньку визволятися від Путіна та його оточення", — сказав Братчук.

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.