Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России" arrow
Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

12 марта 2024 г. 9:33

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область утром, 12 марта. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", комментируя это, заявил, что поддерживает всех, кто хочет получить свободу.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Спецоперация РДК и легиона "Свобода России"

По словам Братчука, российские добровольцы так же, как и украинские, борются с диктаторским режимом Путина. В связи с этим подчеркнул, что поддерживает такое волеизъявление на пути к получению свободы.

"Возможно, таким образом они решили досрочно прийти на избирательные участки. Не знаю, будут ли у них бюллетени в руках, сейчас видим несколько иное вооружение, но, я думаю, это действенный способ, чтобы Россия начала потихоньку освобождаться от Путина и его окружения", — сказал Братчук.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:03 Скандальное заявление о "белом флаге" — в Ватикане уточнили слова Папы Римского

10:01 Россияне паникуют из-за "жестких боев" на Белгородщине — перехваченный разговор

09:54 В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры в результате атаки "шахедов"

09:52 Нацбанк выведет из оборота некоторые номиналы копеек — детали

09:49 Клопп рассказал, что на самом деле думает о Гвардиоле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:39 Взрывы на Харьковщине в течение суток — россияне ранили и убили людей

09:35 Мужчинам в одном районе Днепропетровской области приказали прийти в ТЦК даже без повестки

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

09:20 Шахтер может купить талантливого украинца из Руха

09:18 В ВСУ назвали направления, где оккупанты пытаются наступать — утренняя сводка Генштаба

10:03 Скандальное заявление о "белом флаге" — в Ватикане уточнили слова Папы Римского

10:01 Россияне паникуют из-за "жестких боев" на Белгородщине — перехваченный разговор

09:54 В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры в результате атаки "шахедов"

09:52 Нацбанк выведет из оборота некоторые номиналы копеек — детали

09:49 Клопп рассказал, что на самом деле думает о Гвардиоле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:39 Взрывы на Харьковщине в течение суток — россияне ранили и убили людей

09:35 Мужчинам в одном районе Днепропетровской области приказали прийти в ТЦК даже без повестки

09:20 Шахтер может купить талантливого украинца из Руха

09:18 В ВСУ назвали направления, где оккупанты пытаются наступать — утренняя сводка Генштаба

09:15 Директор ЦРУ заявил, что Украина может потерять позиции, если США затянут с помощью

07:30 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

11 марта 2024

17:00 Масленица-2024 — отмечают ли праздник одесситы

9 марта 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — знают ли одесситы автора знаменитых строк

06:40 Цены в ломбардах Украины — сколько стоит золото в марте

Эксклюзив

06:36 Юрчишин рассказал о сокращении в министерствах, деле Бигуса и предстоящих выборах — большое интервью

06:31 ТОС-1А Солнцепек — какую огнеметную технику россиян захватили ВСУ

8 марта 2024
Эксклюзив

21:45 Месяц женщин в Соединенных Штатах — как американцы отмечает 8 марта

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта