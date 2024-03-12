Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область утром, 12 марта. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", комментируя это, заявил, что поддерживает всех, кто хочет получить свободу.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Спецоперация РДК и легиона "Свобода России"

По словам Братчука, российские добровольцы так же, как и украинские, борются с диктаторским режимом Путина. В связи с этим подчеркнул, что поддерживает такое волеизъявление на пути к получению свободы.

"Возможно, таким образом они решили досрочно прийти на избирательные участки. Не знаю, будут ли у них бюллетени в руках, сейчас видим несколько иное вооружение, но, я думаю, это действенный способ, чтобы Россия начала потихоньку освобождаться от Путина и его окружения", — сказал Братчук.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.