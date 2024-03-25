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Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

25 березня 2024 р. 10:36

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Район села Новомихайлівка на Донеччині наразі є одним з найгарячіших місць на карті бойових дій. Російські окупанти не припиняють штурмувати населений пункт, в результаті чого залишаються без великої кількість військової техніки та піхоти. 

Оборону в Новомихайлівці тримають спільно прикордонники та бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про штурми, полонених окупантів, сотні російських FPV-дронів та колони знищеної російської техніки — можна подивитися за посиланням Державна прикордонна служба. 

Штурми окупантів в районі Новомихайлівки

"М'ясні штурми вдень та вночі. Може бути таке, що вони відправляють одну людину без броні та каски, лягає під плащем, щоб тепловізор не бачив, і може лежати так сутки-двоє, слухати, передавати інформацію", — сказав прикордонник Роман, говорячи про тактику окупантів. 

Як додав інший військовий з позивним "Чорний", ворог відправляє свою піхоту невеличкими групами. Спочатку йдуть "м'ясними штурмами", визначають позиції українських бійців, після — діють кадровики. 

Зрештою, за його словами, серед окупантів є велика кількість тих, хто йде воювати виключно за гроші. 

"Один сепар пройшов до наших позицій. Ми його зустріли, впакували, зав'язали. Він пішов суто за гроші, гроші їм не виплачують. Була в нього аптечка, в ній були шприци, одного він собі вколов, щоб покайфувати, як він говорив", — сказав військовий. 

Українські бійці розповідають, що ворог йде у наступ, використовуючи колони своєї військової техніки. Втім, багато з них втрачає. 

"Десятки їхньої техніки стоїть підбитої", — кажуть військові. 

Використання ворогом FPV-дронів

Крім того, противник застосовує велику кількість FPV-дронів. 

"По 80 штук прилітало до обіду. Це тільки тоді, коли ми рахували, могло бути більше сотні", — кажуть бійці. 

Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.
Також Третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

Також українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.

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10:14 Трубін вибрав новий клуб, Бенфіка встановила ціну за гравця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:14 У Києві затримали чоловіка з паспортом РФ, який організував серійну підробку документів

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