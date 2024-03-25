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Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

25 марта 2024 г. 10:36

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Район села Новомихайловка в Донецкой области является одним из самых горячих мест на карте боевых действий. Российские оккупанты не прекращают штурмовать населенный пункт, в результате чего остаются без большого количества военной техники и пехоты.

Оборону в Новомихайловке совместно держат пограничники и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. О штурмах, пленных оккупантах, сотнях российских FPV-дронов и колоннах уничтоженной российской техники можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба.

Штурмы оккупантов в районе Новомихайловки

"Мясные штурмы днем и ночью. Может быть такое, что они отправляют одного человека без брони и каски, ложится под плащом, чтобы тепловизор не видел, и может лежать так сутки-двое, слушать, передавать информацию", — сказал пограничник Роман, говоря о тактике оккупантов.

Как добавил другой военный с позывным "Черный", враг отправляет свою пехоту небольшими группами. Сначала идут "мясными штурмами", определяют позиции украинских бойцов, после — действуют кадровики.

В конце концов, по его словам, среди оккупантов есть большое количество тех, кто идет воевать исключительно за деньги.

"Один сепар прошел до наших позиций. Мы его встретили, упаковали, завязали. Он пошел сугубо за деньги, деньги им не выплачивают. Была у него аптечка, в ней были шприцы, одного он себе уколол, чтобы покайфовать, как он говорил", — сказал военный.

Украинские бойцы рассказывают, что враг идет в наступление, используя колонны своей военной техники. Впрочем, много из них теряют.

"Десяти их техники стоит подбитой", — говорят военные.

Использование врагом FPV-дронов

Кроме того, противник применяет большое количество FPV-дронов.

"По 80 штук прилетало к обеду. Это только тогда, когда мы считали, могло быть больше сотни", — говорят бойцы.

Напомним, недавно Третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

Также украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.

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08:00 Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

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