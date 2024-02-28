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Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

28 лютого 2024 р. 18:00

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18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Text

14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк заявила, що бійців полку "Азов" понад пів року не обмінюють. У російському полоні перебувають близько 1700 воїнів Маріупольського гарнізону, серед яких — 900 "азовців". 

Про це громадська активістка розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE.

Бійці "Азову" у російському полоні

За словами Федосюк, саме бригада "Азов" дуже символічна для Росії й була її ціллю ще з 2014-го. 

"Це дуже особливий підрозділ із людьми, які мають велику мотивацію. РФ не може домовитися із цими добровольцями, не може їх зламати, ми це бачили в Маріуполі. Тому в обмінах вони дуже цінні", — сказала Федосюк. 

Вона додала, що наразі у російському полоні перебуває 1700 бійців Маріупольського гарнізону. З них — 900 "азовців".

Нагадаємо, також Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

До слова, раніше в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.

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18:27 Росіяни хочуть відбити Роботине — коментар військового із 47 бригади

18:27 В ГУР прокоментували звернення Придністров'я до Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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