Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк заявила, що бійців полку "Азов" понад пів року не обмінюють. У російському полоні перебувають близько 1700 воїнів Маріупольського гарнізону, серед яких — 900 "азовців".

Про це громадська активістка розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE.

Бійці "Азову" у російському полоні

За словами Федосюк, саме бригада "Азов" дуже символічна для Росії й була її ціллю ще з 2014-го.

"Це дуже особливий підрозділ із людьми, які мають велику мотивацію. РФ не може домовитися із цими добровольцями, не може їх зламати, ми це бачили в Маріуполі. Тому в обмінах вони дуже цінні", — сказала Федосюк.

Вона додала, що наразі у російському полоні перебуває 1700 бійців Маріупольського гарнізону. З них — 900 "азовців".

Нагадаємо, також Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

До слова, раніше в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.