Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк заявила, что бойцов полка "Азов" больше полугода не обменивают. В российском плену находятся около 1700 воинов Мариупольского гарнизона, среди которых 900 "азовцев".

Об этом общественный активист рассказала в интервью Новини.LIVE.

Бойцы "Азова" в российском плену

По словам Федосюк, именно бригада "Азов" очень символична для России и была ее целью еще с 2014-го.

"Это очень особое подразделение с людьми, имеющими большую мотивацию. РФ не может договориться с этими добровольцами, не может их сломать, мы это видели в Мариуполе. Поэтому в обменах они очень ценны", — сказала Федосюк.

Она добавила, что в настоящее время в плену находится 1700 бойцов Мариупольского гарнизона. Из них — 900 "азовцев".

Напомним, также Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное довольствие в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

К слову, ранее в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.