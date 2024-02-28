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Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

28 февраля 2024 г. 18:00

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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Заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк заявила, что бойцов полка "Азов" больше полугода не обменивают. В российском плену находятся около 1700 воинов Мариупольского гарнизона, среди которых 900 "азовцев".

Об этом общественный активист рассказала в интервью Новини.LIVE.

Бойцы "Азова" в российском плену

По словам Федосюк, именно бригада "Азов" очень символична для России и была ее целью еще с 2014-го.

"Это очень особое подразделение с людьми, имеющими большую мотивацию. РФ не может договориться с этими добровольцами, не может их сломать, мы это видели в Мариуполе. Поэтому в обменах они очень ценны", — сказала Федосюк.

Она добавила, что в настоящее время в плену находится 1700 бойцов Мариупольского гарнизона. Из них — 900 "азовцев".

Напомним, также Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное довольствие в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

К слову, ранее в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.

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18:27 Россияне хотят отбить Роботино — комментарий военного из 47 бригады

18:27 В ГУР прокомментировали обращение Приднестровья к России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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