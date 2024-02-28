"Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

Про це громадська активістка сказала в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чому "Азов" не отримує західну зброю

За словами Федосюк, полк "Азов" внесли у американський документ "Appropriation Bil" ще у 2015 році. З того часу військові цієї бригади не отримували іноземного забезпечення.

"Він називається Appropriation Bill (законопроєкт про асигнування), туди у 2015 році внесли Azov Battalion (батальйон "Азов"). Щорічно за нього відбувається голосування", — сказала Федосюк.

Вона додала, що на той час влада України не стала на захист "азовців" і на сьогоднішній день дуже складно викреслити полк з документу. Однак, за словами активістки, робота над цим триває, допомагають і представники Міністерства закордонних справ.

Федосюк наголосила, що так не повинно бути. Мовляв, це одна з найбільш боєздатних українських бригад, якій доводиться боронити державу лише українською та купленою зброєю.

Нагадаємо, в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.

Також бійці батальйону знищили російського комбата в лісах під Кремінною.