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"Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

"Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

28 лютого 2024 р. 11:01

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11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Text

08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Text

00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

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Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк розповіла, що полк "Азов" досі не отримує іноземне забезпечення на відміну від інших бригад. За її словами, батальйон внесений в американський документ, який перешкоджає отриманню озброєння.

Про це громадська активістка сказала в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чому "Азов" не отримує західну зброю

За словами Федосюк, полк "Азов" внесли у американський документ "Appropriation Bil" ще у 2015 році. З того часу військові цієї бригади не отримували іноземного забезпечення. 

"Він називається Appropriation Bill (законопроєкт про асигнування), туди у 2015 році внесли Azov Battalion (батальйон "Азов"). Щорічно за нього відбувається голосування", — сказала Федосюк. 

Вона додала, що на той час влада України не стала на захист "азовців" і на сьогоднішній день дуже складно викреслити полк з документу. Однак, за словами активістки, робота над цим триває, допомагають і представники Міністерства закордонних справ. 

Федосюк наголосила, що так не повинно бути. Мовляв, це одна з найбільш боєздатних українських бригад, якій доводиться боронити державу лише українською та купленою зброєю.

Нагадаємо, в "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі.

Також бійці батальйону знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

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11:15 Деякі одесити залишилися без світла до вечора — адреси

11:06 Клопп зізнався, чому співчуває Челсі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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