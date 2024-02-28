"Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

Заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное обеспечение в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

Об этом общественный активист сказала в интервью Новини.LIVE.

Почему "Азов" не получает западное оружие

По словам Федосюк, полк "Азов" был внесен в американский документ "Appropriation Bil" еще в 2015 году. С этого времени военные этой бригады не получали иностранного обеспечения.

"Он называется Appropriation Bill (законопроект об ассигнованиях), туда в 2015 году внесли Azov Battalion (батальон "Азов"). Ежегодно за него происходит голосование", — сказала Федосюк.

Она добавила, что в то время власти Украины не встали на защиту "азовцев" и на сегодняшний день очень сложно вычеркнуть полк из документа. Однако, по словам активиста, работа над этим идет, помогают и представители Министерства иностранных дел.

Федосюк подчеркнула, что так не должно быть. Мол, это одна из самых боеспособных украинских бригад, которой приходится защищать государство только украинским и купленным оружием.

Напомним, в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.

Также воины бригады уничтожили российского комбата в лесах под Кременной.