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"Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

"Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

28 февраля 2024 г. 11:01

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Text

11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

Text

09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

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Text

08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

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20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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Заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк рассказала, что полк "Азов" до сих пор не получает иностранное обеспечение в отличие от других бригад. По ее словам, батальон внесен в американский документ, препятствующий получению вооружения.

Об этом общественный активист сказала в интервью Новини.LIVE.

Почему "Азов" не получает западное оружие

По словам Федосюк, полк "Азов" был внесен в американский документ "Appropriation Bil" еще в 2015 году. С этого времени военные этой бригады не получали иностранного обеспечения.

"Он называется Appropriation Bill (законопроект об ассигнованиях), туда в 2015 году внесли Azov Battalion (батальон "Азов"). Ежегодно за него происходит голосование", — сказала Федосюк.

Она добавила, что в то время власти Украины не встали на защиту "азовцев" и на сегодняшний день очень сложно вычеркнуть полк из документа. Однако, по словам активиста, работа над этим идет, помогают и представители Министерства иностранных дел.

Федосюк подчеркнула, что так не должно быть. Мол, это одна из самых боеспособных украинских бригад, которой приходится защищать государство только украинским и купленным оружием.

Напомним, в "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу.

Также воины бригады уничтожили российского комбата в лесах под Кременной.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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