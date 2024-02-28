Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Щотижня у Києві та інших містах України відбуваються акції на підтримку військовополонених захисників. Глава правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що такі мітинги практично не впливають на результати обмінів.

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мітинги на підтримку полонених військових

За словами Павліченка, робота щодо повернення додому наших захисників триває постійно, незалежно від мітингів. Такі акції, зазначає, глобально не впливають на повернення військових.

"Наразі складність полягає у невизначеності та відсутності точної інформації про воїнів, які перебувають у російському полоні. Багато чого ми дізнаємося безпосередньо вже під час обмінів", — сказав Павліченко.

Він додав, що до цього питанню потрібна постійна увага. Водночас не менш важливі й стимулювання та важелі впливу, які змусять Росію відповідати на запити.

Нагадаємо, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення у Києві громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни висловили підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА 17 лютого.