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Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

28 лютого 2024 р. 16:31

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Text

14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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Щотижня у Києві та інших містах України відбуваються акції на підтримку військовополонених захисників. Глава правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що такі мітинги практично не впливають на результати обмінів. 

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мітинги на підтримку полонених військових

За словами Павліченка, робота щодо повернення додому наших захисників триває постійно, незалежно від мітингів. Такі акції, зазначає, глобально не впливають на повернення військових. 

"Наразі складність полягає у невизначеності та відсутності точної інформації про воїнів, які перебувають у російському полоні. Багато чого ми дізнаємося безпосередньо вже під час обмінів", — сказав Павліченко. 

Він додав, що до цього питанню потрібна постійна увага. Водночас не менш важливі й стимулювання та важелі впливу, які змусять Росію відповідати на запити.

Нагадаємо, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення у Києві громадяни вийшли на чергову акцію. Кияни висловили підтримку українським військовим, які досі перебувають в російському полоні.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА 17 лютого. 

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17:31 Ексголові Укрзалізниці повідомили про підозру — деталі

17:15 Загроза з боку невизнаного Придністровʼя — Гуменюк оцінила ризики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

17:11 Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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