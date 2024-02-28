Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов arrow
Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

28 февраля 2024 г. 16:31

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Text

12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Text

11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Text

11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Text

12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Text

11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Text

11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Еженедельно в Киеве в других городах Украины проходят акции в поддержку военнопленных защитников. Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что такие митинги практически не влияют на результаты обменов.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Митинги в поддержку пленных военных

По словам Павличенко, работа по возвращению домой наших защитников происходит постоянно, вне зависимости от митингов. Такие акции, отмечает, глобально не влияют на возвращение военных.

"Сейчас сложность заключается в неопределенности и отсутствии точной информации о воинах, которые находятся в российском плену. Многое мы узнаем непосредственно уже во время обменов", — сказал Павличенко.

Он добавил, что к этому вопросу нужно постоянное внимание. В то же время не менее важны и стимулирование и рычаги влияния, которые заставят Россию отвечать на запросы.

Напомним, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве граждане вышли на очередную акцию. Киевляне выразили поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.

В прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА 17 февраля.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

17:01 Россияне ударили бомбами по церкви Купянска — есть погибшие и раненые

17:00 Пограничники остановили уклонистов, которые ехали на "похороны" в Румынию

16:48 В МВД Польши отреагировали на рассыпание зерна на границе — накажут ли виновных

16:45 У главы Одесской ОВА появился новый заместитель — кто именно

16:44 Законопроект о мобилизации — возможны ли протесты после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 Бывший лидер Динамо рассказал о разводе со скандальной женой

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

16:19 Новая Каховка отмечает День города — 72 года

16:19 Зеленский назвал страны, на которые может напасть Россия после Украины

16:16 Молдова продлила действие временной защиты для украинских беженцев

17:01 Россияне ударили бомбами по церкви Купянска — есть погибшие и раненые

17:00 Пограничники остановили уклонистов, которые ехали на "похороны" в Румынию

16:48 В МВД Польши отреагировали на рассыпание зерна на границе — накажут ли виновных

16:45 У главы Одесской ОВА появился новый заместитель — кто именно

16:44 Законопроект о мобилизации — возможны ли протесты после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 Бывший лидер Динамо рассказал о разводе со скандальной женой

16:19 Новая Каховка отмечает День города — 72 года

16:19 Зеленский назвал страны, на которые может напасть Россия после Украины

16:16 Молдова продлила действие временной защиты для украинских беженцев

16:15 Трасса Одесса-Киев утопает в мусоре — экологи обратились в службу инфраструктуры

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в феврале

06:30 Войска НАТО в Украине — почему Макрон вдруг заговорил об этом

Эксклюзив

06:16 Май-июнь – решающий, – Мельник из 47-й бригады о войне против РФ

Эксклюзив

05:40 Гордон назвал три шага, которые могут улучшить мобилизацию

27 февраля 2024
Эксклюзив

22:16 В Киеве процветает коррупция, а город приходит в упадок — большое интервью с Максимом Бахматовым

Новость с фото

06:40 Цены на металлолом в феврале — сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Эксклюзив

06:36 Дружба с Ахметовым, связи с россиянами и сценарии войны, — интервью Дмитрия Гордона

06:30 IRIS-T SLX — получат ли ВСУ модернизированные германские системы ПВО

Эксклюзив

06:17 Нацстратегия доходов: как правительство планирует переводить ФЛП на общую систему налогообложения

26 февраля 2024

21:50 Два года войны в цифрах — как изменилась экономика страны и жизнь украинцев

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Text

12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Text

11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Text

11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании