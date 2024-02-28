Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Еженедельно в Киеве в других городах Украины проходят акции в поддержку военнопленных защитников. Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что такие митинги практически не влияют на результаты обменов.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Митинги в поддержку пленных военных

По словам Павличенко, работа по возвращению домой наших защитников происходит постоянно, вне зависимости от митингов. Такие акции, отмечает, глобально не влияют на возвращение военных.

"Сейчас сложность заключается в неопределенности и отсутствии точной информации о воинах, которые находятся в российском плену. Многое мы узнаем непосредственно уже во время обменов", — сказал Павличенко.

Он добавил, что к этому вопросу нужно постоянное внимание. В то же время не менее важны и стимулирование и рычаги влияния, которые заставят Россию отвечать на запросы.

Напомним, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве граждане вышли на очередную акцию. Киевляне выразили поддержку украинским военным, до сих пор находящимся в российском плену.

В прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА 17 февраля.