Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали народний депутат від "Слуги Народу" Володимир Крейденко, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Тарас Загородній. Зокрема, вони обговорять інформацію щодо можливих планів Президента України Володимира Зеленського звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості також поговорять про те, що Україна отримала 2,2 мільярда доларів від МВФ, уряд дозволив збільшити бронь від мобілізації для чиновників, жінки-підприємці отримають 15 тисяч доларів від уряду через програму "Створюй".

Вони також прокоментують візит російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану.

Нагадаємо, співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають кандидатури Юлії Свириденко та Олексія Чернишова.

Також Кабмін збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.