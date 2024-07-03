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Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

03 липня 2024 р. 18:04

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18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

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14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

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13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

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12:53 Мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без опалення взимку — нардеп пояснив причину

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07:58 Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

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Гостями студії Вечір.LIVE стали народний депутат від "Слуги Народу" Володимир Крейденко, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Тарас Загородній. Зокрема, вони обговорять інформацію щодо можливих планів Президента України Володимира Зеленського звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості також поговорять про те, що Україна отримала 2,2 мільярда доларів від МВФ, уряд дозволив збільшити бронь від мобілізації для чиновників, жінки-підприємці отримають 15 тисяч доларів від уряду через програму "Створюй". 

Вони також прокоментують візит російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану.

Нагадаємо, співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають кандидатури Юлії Свириденко та Олексія Чернишова.

Також Кабмін збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.

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19:12 Росіяни модифікували авіабомби ФАБ-500 — тепер вони дістають до Харкова

19:11 Незаконно продала землю аеропорту — експрацівниці міськради Ужгорода оголосили підозру

19:06 Ухилянти вигадали новий спосіб перетнути кордон — ДПСУ затримала чоловіків у пшеничному полі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:05 Відстрочка для чоловіка військовозобов'язаної — чи це можливо

19:03 Українців попередили про сповільнення руху на КПП на кордоні з Польщею — що відомо

18:50 Алкоголь з цеху Одещини за ціною імпортного — БЕБ накрило підпільний бізнес

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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