Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали народный депутат от "Слуги Народа" Владимир Крейденко, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Тарас Загородний. В частности, они обсудят информацию о возможных планах Президента Украины Владимира Зеленского уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости также поговорят о том, что Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ, правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников, женщины-предприниматели получат 15 тысяч долларов от правительства через программу "Створюй".

Они также прокомментируют визит российского диктатора Владимира Путина в Казахстан.

Напомним, собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его место рассматривают кандидатуры Юлии Свириденко и Алексея Чернышева.

Также Кабмин увеличил количество бронирования от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.