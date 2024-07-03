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Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

3 июля 2024 г. 18:04

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

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18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

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14:47 Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

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13:17 Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

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13:00 Удар по Днепру, помощь Китая России и денежная помощь украинцам — эфир День.LIVE

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12:53 Жители верхних этажей могут остаться без отопления зимой — нардеп объяснил причину

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23:25 В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей возвращаются домой, несмотря на обстрелы

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали народный депутат от "Слуги Народа" Владимир Крейденко, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Тарас Загородний. В частности, они обсудят информацию о возможных планах Президента Украины Владимира Зеленского уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости также поговорят о том, что Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ, правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников, женщины-предприниматели получат 15 тысяч долларов от правительства через программу "Створюй".

Они также прокомментируют визит российского диктатора Владимира Путина в Казахстан.

Напомним, собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его место рассматривают кандидатуры Юлии Свириденко и Алексея Чернышева.

Также Кабмин увеличил количество бронирования от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.

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