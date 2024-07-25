Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні у випуску Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про виборчі перегони у Сполучених Штатах та звернення президента Джо Байдена до нації. Також обговоримо інцидент у Харкові, де сталася стрілянина між військовослужбовцями.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 25 липня, у ранковому випуску Новини.LIVE обговорюємо вибори в Сполучених Штатах, зокрема звернення президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Також спробуємо проаналізувати, чого від цієї ситуації варто очікувати України.

Також поговоримо про інцидент у Харкові, де сталася трагічна стрілянина між військовослужбовцями.

Гості сьогоднішнього ефіру:

речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

політолог Петро Олещук;

головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;

член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай;

радник Секретаря РНБО України, голова Правління ГО "Центр Стратегічних Досліджень" Павло Жовніренко;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня о 02:45 Президент США Джо Байден звернувся до американського народу. Це перший його виступ після відмови брати участь у президентських перегонах.

Уранці в середу, 24 липня російські окупанти вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного ракетного удару по міському промисловому об'єкту.