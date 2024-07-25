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Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

25 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

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20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

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18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

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17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні у випуску Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про виборчі перегони у Сполучених Штатах та звернення президента Джо Байдена до нації. Також обговоримо інцидент у Харкові, де сталася стрілянина між військовослужбовцями.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 25 липня, у ранковому випуску Новини.LIVE обговорюємо вибори в Сполучених Штатах, зокрема звернення президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Також спробуємо проаналізувати, чого від цієї ситуації варто очікувати України.

Також поговоримо про інцидент у Харкові, де сталася трагічна стрілянина між військовослужбовцями.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;
  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • політолог Петро Олещук;
  • головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
  • член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай;
  • радник Секретаря РНБО України, голова Правління ГО "Центр Стратегічних Досліджень" Павло Жовніренко;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня о 02:45 Президент США Джо Байден звернувся до американського народу. Це перший його виступ після відмови брати участь у президентських перегонах.

Уранці в середу, 24 липня російські окупанти вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного ракетного удару по міському промисловому об'єкту.

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08:10 В Росії розбився ударний гелікоптер Мі-28 — подробиці інциденту

07:55 ЗСУ майстерно знищили більше тисячі окупантів та десятки одиниць техніки — нові дані Генштабу

07:50 Житлові субсидії — які зміни чекають українців з 1 серпня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:48 Оновлення даних у "Резерв+" — чи вважається процедура успішною, якщо не згенеровано QR-код

07:41 Арсенал найближчими днями підпише гравця, який гратиме замість Зінченка

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