Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні у випуску Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про виборчі перегони у Сполучених Штатах та звернення президента Джо Байдена до нації. Також обговоримо інцидент у Харкові, де сталася стрілянина між військовослужбовцями.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні, 25 липня, у ранковому випуску Новини.LIVE обговорюємо вибори в Сполучених Штатах, зокрема звернення президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Також спробуємо проаналізувати, чого від цієї ситуації варто очікувати України.
Також поговоримо про інцидент у Харкові, де сталася трагічна стрілянина між військовослужбовцями.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- політолог Петро Олещук;
- головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
- член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- офіцер ЗСУ, Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай;
- радник Секретаря РНБО України, голова Правління ГО "Центр Стратегічних Досліджень" Павло Жовніренко;
- член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.
Нагадаємо, у ніч проти 25 липня о 02:45 Президент США Джо Байден звернувся до американського народу. Це перший його виступ після відмови брати участь у президентських перегонах.
Уранці в середу, 24 липня російські окупанти вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного ракетного удару по міському промисловому об'єкту.