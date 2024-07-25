Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в выпуске Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об избирательной гонке в Соединенных Штатах и обращении президента Джо Байдена к нации. Также обсудим инцидент в Харькове, где произошла стрельба между военнослужащими.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня, 25 июля, в утреннем выпуске Новини.LIVE обсуждаем выборы в Соединенных Штатах, в том числе обращение президента Джо Байдена, снявшего свою кандидатуру с избирательной гонки. Также попытаемся проанализировать, чего от этой ситуации следует ожидать Украины.

Также поговорим об инциденте в Харькове, где произошла трагическая стрельба между военнослужащими.

Гости сегодняшнего эфира:

спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

политолог Петр Олещук;

главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;

член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

офицер ВСУ, Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;

советник Секретаря СНБО Украины, председатель Правления ОО "Центр Стратегических Исследований" Павел Жовниренко;

член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

Напомним, в ночь на 25 июля в 02:45 Президент США Джо Байден обратился к американскому народу. Это первое его выступление после отказа участвовать в президентской гонке.

Утром в среду, 24 июля, российские кафиры впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного ракетного удара по городскому промышленному объекту.