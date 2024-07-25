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Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

25 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

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20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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Сегодня в выпуске Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об избирательной гонке в Соединенных Штатах и обращении президента Джо Байдена к нации. Также обсудим инцидент в Харькове, где произошла стрельба между военнослужащими.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня, 25 июля, в утреннем выпуске Новини.LIVE обсуждаем выборы в Соединенных Штатах, в том числе обращение президента Джо Байдена, снявшего свою кандидатуру с избирательной гонки. Также попытаемся проанализировать, чего от этой ситуации следует ожидать Украины.

Также поговорим об инциденте в Харькове, где произошла трагическая стрельба между военнослужащими.

Гости сегодняшнего эфира:

  • спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;
  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • политолог Петр Олещук;
  • главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
  • член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • офицер ВСУ, Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;
  • советник Секретаря СНБО Украины, председатель Правления ОО "Центр Стратегических Исследований" Павел Жовниренко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

Напомним, в ночь на 25 июля в 02:45 Президент США Джо Байден обратился к американскому народу. Это первое его выступление после отказа участвовать в президентской гонке.

Утром в среду, 24 июля, российские кафиры впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного ракетного удара по городскому промышленному объекту.

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07:41 Арсенал в ближайшие дни подпишет игрока, который будет играть вместо Зинченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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